Олена Мозгова жорстко розкритикувала Камалію та назвала її "без розуму"
Між продюсеркою та співачкою виник конфлікт.
Українська продюсерка Олена Мозгова жорстко розкритикувала співачку Камалію та обізвала її такою, що "без розуму".
Між знаменитостями виник конфлікт у Facebook. А все через допис виконавиці про зраду близької людини. Артистка зізналась, що їй зробила боляче подруга, з якою вона приятелювала понад 20 років. Щоправда, у подробиці Камалія не вдавалася, як і не стала розкривати ім'я жінки. Та, схоже, Олена Мозгова зрозуміла, про кого йдеться.
Продюсерка жорстко відповіла співачці у коментарях. Олена Мозгова обурено зазначила, що не розуміє таких відвертостей з боку артистки. За словами продюсерки, так роблять ті, хто "без розуму". Наостанок Мозгова додала, що Камалія і є такою. Наразі цей коментар відсутній, але видання Oboz.ua встигло зробити скриншот.
"Ти в своєму розумі? Що ти пишеш? Боже…Хоча про який я розум, коли це про тебе", - написала обурена Мозгова.
Камалія не стала мовчати, а відповіла на коментар. Артистка зазначила, що Олена Мозгова, мовляв, в цій ситуації вчинила б так само. Також співачка додала, що продюсерка товаришує з жінкою, яка її зрадила, нібито тому й захищає.
"Коли ви будете на моєму місці, тоді й зрозумієте! А я пишу правду! Знаю, що ви з нею дружите та будете захищати", - відповіла співачка.
Нагадаємо, нещодавно Камалія показувала свіжі фото свого ексчоловіка, бізнесмена Мохаммада Захура. Артистка привітала його з важливим святом.