Олена Мозгова зворушила світлиною доньки біля пам’ятника її легендарному дідусеві

Олена Мозгова з донькою Соломією / © facebook.com/olenamozgova1

Українська продюсерка Олена Мозгова поділилася з підписниками особистим і дуже символічним моментом, пов’язаним із родинною пам’яттю.

У соцмережах вона опублікувала світлину своєї молодшої доньки Соломії, зроблену біля пам’ятника її легендарному дідусеві — українському співаку та композитору Миколі Мозговому.

На фото 11-річна Соломія стоїть поряд із монументом так, ніби простягає руку до дідуся. Цей жест має особливо зворушливий вигляд, адже створює метафоричне відчуття діалогу між поколіннями.

Публікацію Мозгова підписала дуже лаконічно, але емоційно: «З дідусем…»

Молодша донька Олени Мозгової Соломія з пам’ятником дідусю / © facebook.com/olenamozgova1

Цей кадр має ще глибший сенс: Микола Мозговий пішов із життя 2010 року — ще до того, як народилася його наймолодша онука. Тож для Соломії знайомство з дідусем можливе лише через спогади, історії родини та символічні місця, які зберігають пам’ять про нього.

Сьогодні сім’я продовжує берегти пам’ять про артиста. Його дружина, Віолетта Мозгова, якій нині 71 рік, час від часу з’являється у дописах доньки в соцмережах — на сімейних світлинах, що нагадують: зв’язок між поколіннями не зникає навіть через роки.

Нагадаємо, нещодавно Соломія святкувала день народження. Зіркова матуся замилувала фото підрослої доньки від Аксельрода.