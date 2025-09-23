Олена Мозгова зворушила талантом 10-річної доньки та її дебютом у Греції: "Люди дивляться і плачуть"

Олена Мозгова з донькою / © facebook.com/olenamozgova1

Продюсерка Олена Мозгова поділилася радісною новиною про перші вагомі творчі досягнення своєї молодшої доньки Соломії.

Так, у 10 років дівчинка вже готується до міжнародної виставки в Афінах, де представить власну творчість. У своєму Instagram 51-річна зіркова матуся опублікувала одну з робіт юної художниці та розповіла, що мистецтво стало для дитини способом протистояти війні й дарувати світло іншим.

"У Києві, де небо темніє від війни, живе десятирічна Соломія. Навколо гудуть сирени, десь удалині рвуться бомби, але в її маленькій кімнаті — свій Всесвіт. Тут, серед акварелей і олівців, народжуються малюнки, сповнені життя. Соломія не просто малює — вона творить надію", — з гордістю написала зіркова мама разом із організаторкою виставки.

Донька Мозгової та Аксельрода Соломія / © instagram.com/mozgovaolena

У дописі зазначається, що дівчинка навіть в укриттях знаходить натхнення для малювання та створює разом з іншими дітьми справжні шедеври, зокрема й листівки для військових. Крім того, донька продюсерки інколи "наспівує колискові" своїм малюнкам.

Особливе місце серед робіт Соломії займає картина "Мімоза", яка вже зворушила багатьох і буде представлена на виставці "Володарка Природи" в Афінах. Символічно, що малюнок маленької художниці мама навіть надрукувала на футболці як знак любові та підтримки й показала виріб у Мережі.

"Вона ділиться олівцями з малюками в укритті, малює листівки для солдатів і наспівує своїм картинам колискові, наче вони живі. Серед її робіт — картина "Мімоза": сонячні кульки квітів сяють, мов маленькі зірки, обіцяючи весну навіть у найтемніші дні. Її малюнки — це гімн красі та стійкості. Люди дивляться на них і плачуть від тепла, що відчувають. "Ти наша чарівниця", — каже мама, обіймаючи доньку. А Соломія лише усміхається: "Я просто малюю, як велить серце", — йдеться у зворушливому дописі про виставку, яка відбудеться 3 жовтня в Афінах.

Малюнок доньки Мозгової та Аксельрода Соломії / © instagram.com/mozgovaolena

Олена Мозгова / © instagram.com/mozgovaolena

