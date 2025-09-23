ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
887
Час на прочитання
2 хв

Олена Мозгова зворушила талантом 10-річної доньки та її дебютом у Греції: "Люди дивляться і плачуть"

Донька зірки долучиться до особливої виставки картин у Греції.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Олена Мозгова з донькою

Олена Мозгова з донькою / © facebook.com/olenamozgova1

Продюсерка Олена Мозгова поділилася радісною новиною про перші вагомі творчі досягнення своєї молодшої доньки Соломії.

Так, у 10 років дівчинка вже готується до міжнародної виставки в Афінах, де представить власну творчість. У своєму Instagram 51-річна зіркова матуся опублікувала одну з робіт юної художниці та розповіла, що мистецтво стало для дитини способом протистояти війні й дарувати світло іншим.

"У Києві, де небо темніє від війни, живе десятирічна Соломія. Навколо гудуть сирени, десь удалині рвуться бомби, але в її маленькій кімнаті — свій Всесвіт. Тут, серед акварелей і олівців, народжуються малюнки, сповнені життя. Соломія не просто малює — вона творить надію", — з гордістю написала зіркова мама разом із організаторкою виставки.

Донька Мозгової та Аксельрода Соломія / © instagram.com/mozgovaolena

Донька Мозгової та Аксельрода Соломія / © instagram.com/mozgovaolena

У дописі зазначається, що дівчинка навіть в укриттях знаходить натхнення для малювання та створює разом з іншими дітьми справжні шедеври, зокрема й листівки для військових. Крім того, донька продюсерки інколи "наспівує колискові" своїм малюнкам.

Особливе місце серед робіт Соломії займає картина "Мімоза", яка вже зворушила багатьох і буде представлена на виставці "Володарка Природи" в Афінах. Символічно, що малюнок маленької художниці мама навіть надрукувала на футболці як знак любові та підтримки й показала виріб у Мережі.

"Вона ділиться олівцями з малюками в укритті, малює листівки для солдатів і наспівує своїм картинам колискові, наче вони живі. Серед її робіт — картина "Мімоза": сонячні кульки квітів сяють, мов маленькі зірки, обіцяючи весну навіть у найтемніші дні. Її малюнки — це гімн красі та стійкості. Люди дивляться на них і плачуть від тепла, що відчувають. "Ти наша чарівниця", — каже мама, обіймаючи доньку. А Соломія лише усміхається: "Я просто малюю, як велить серце", — йдеться у зворушливому дописі про виставку, яка відбудеться 3 жовтня в Афінах.

Малюнок доньки Мозгової та Аксельрода Соломії / © instagram.com/mozgovaolena

Малюнок доньки Мозгової та Аксельрода Соломії / © instagram.com/mozgovaolena

Олена Мозгова / © instagram.com/mozgovaolena

Олена Мозгова / © instagram.com/mozgovaolena

Нагадаємо, нещодавно Девід Аксельрод зізнався, чи планують вони ще одну дитину з Оленою Мозговою.

Дата публікації
Кількість переглядів
887
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie