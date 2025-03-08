Олена Шопотенко вперше розповіла про розлад у 6-річного сина і назвала діагноз

Українська хореографиня Олена Шоптенко відверто розповіла про розлад у 6-річного сина.

У своєму Instagram знаменитість поділилася, що вирішила перевірити Олексія на обдарованість та здібності. Річ у тім, що хлопчик чудово розуміється на математиці. За словами Шоптенко, рівень знань у сина неабияк чудовий як на його вік. Тож, Олексій склав різні тести на рівень IQ, а також спеціалісти перевірили його ментальний стан.

"Цей процес складався з трьох зустрічей з дитиною, де з ним розмовляли психологи, робили тести та спостерігали за поведінкою, однієї зустрічі зі мною, розмовою з вчителями у школі, заповнення мною безлічі психологічних опитувань. Це був тест не тільки суто на визначення обдарованості дитини, а ще й для розуміння її ментального стану", - поділилася танцівниця.

Допис Олени Шоптенко / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Врешті, тести показали, що в сина Олени Шоптенко дійсно рівень IQ вище середнього. Утім, спеціалісти виявили в хлопчика змішаний розлад поведінки та емоцій. Знаменитість говорить, що помічала в сина різкі перепади настрою та експресивність, однак вважала це особливістю темпераменту та розвитку. Танцівниця зізнається, що засмутилася через це, однак нині їм необхідно працювати над розладом.

"Рівень IQ Олексія вище середнього, попри те, що тест він проходив не рідною мовою. Однак йому ще й визначили змішаний розлад поведінки та емоцій. Треба нам над цим працювати. І тут я, м'яко кажучи, дуже засмутилася, бо вважала його різкі перепади настрою та експресивність особливістю темпераменту та розвитку. Не знаю, досі переварюю", - зазначила танцівниця.

Син Олени Шоптенко / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

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