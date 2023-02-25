Олена Шоптенко довела до сліз емоційним танцем, який виконала посеред атомної електростанції

Українська хореографиня Олена Шоптенко представила соціальний відопроєкт, у якому передала стан багатьох українців під час війни.

На сторінці в Instagram артистка розмістила свій емоційний танець, який виконала у незвичному середовищі – посеред атомної електростанції. Локацією стала АЕС Kernkraftwerk Zwentendorf у Нижній Австрії. Зазначимо, що в результаті референдуму 1978 року населення Австрії відмовилося від запуску роботи АЕС після завершення будівництва.

Основна ідея проєкту – продовжувати рух, незважаючи на будь-які труднощі, та підтримувати ментальне здоров'я з вірою в краще майбутнє. Він став справжнім маніфестом підтримки всіх жінок, які, як і Олена, вимушені були виїхати з України через велику війну заради безпеки своїх дітей, і намагаються продовжувати активно жити й виховувати нове покоління свідомих українців.

"Минає рік повномасштабного російського вторгнення, коли кожен українець та українка почуваються так, ніби перебувають в атомному реакторі. Страх і небезпеку відчувають усі: громадяни, що перебувають в Україні, мешканці тимчасово окупованих територій, а також ті, хто вимушено виїхав за кордон і хвилюється за своїх близьких, які залишилися вдома під загрозою ракетних атак. Саме тому ми обрали таку символічну локацію", – пояснила Олена.

Нагадаємо, раніше Олена Шоптенко показала, як емоційно станцювала на благодійному вечорі у Відні. Танцівниця взяла участь у благодійному заході і розповіла, скільки грошей на підтримку українців зібрали.

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