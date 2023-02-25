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Олена Шоптенко довела до сліз емоційним танцем, який виконала посеред атомної електростанції

Олена Шоптенко довела до сліз емоційним танцем, який виконала посеред атомної електростанції

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
806
Час на прочитання
2 хв
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Олена Шоптенко довела до сліз емоційним танцем, який виконала посеред атомної електростанції

Олена Шоптенко

Цією постановкою танцівниця передала стан багатьох українців під час війни.

Українська хореографиня Олена Шоптенко представила соціальний відопроєкт, у якому передала стан багатьох українців під час війни.

 На сторінці в Instagram артистка розмістила свій емоційний танець, який виконала у незвичному середовищі – посеред атомної електростанції. Локацією стала АЕС Kernkraftwerk Zwentendorf у Нижній Австрії. Зазначимо, що в результаті референдуму 1978 року населення Австрії відмовилося від запуску роботи АЕС після завершення будівництва.

Основна ідея проєкту – продовжувати рух, незважаючи на будь-які труднощі, та підтримувати ментальне здоров'я з вірою в краще майбутнє. Він став справжнім маніфестом підтримки всіх жінок, які, як і Олена, вимушені були виїхати з України через велику війну заради безпеки своїх дітей, і намагаються продовжувати активно жити й виховувати нове покоління свідомих українців.

"Минає рік повномасштабного російського вторгнення, коли кожен українець та українка почуваються так, ніби перебувають в атомному реакторі. Страх і небезпеку відчувають усі: громадяни, що перебувають в Україні, мешканці тимчасово окупованих територій, а також ті, хто вимушено виїхав за кордон і хвилюється за своїх близьких, які залишилися вдома під загрозою ракетних атак. Саме тому ми обрали таку символічну локацію", – пояснила Олена.

Нагадаємо, раніше Олена Шоптенко показала, як емоційно станцювала на благодійному вечорі у Відні. Танцівниця взяла участь у благодійному заході і розповіла, скільки грошей на підтримку українців зібрали.

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Дата публікації
Перегляди
806
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