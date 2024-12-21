Олена Шоптенко гарячими фото топлес привітала себе з 37-річчям і розкрила важливі усвідомлення

Українська танцівниця Олена Шоптенко сьогодні, 21 грудня, святкує день народження.

Знаменитості вже виповнюється 37 років. У святковий день Олена Шоптенко опублікувала допис в Instagram, яким і привітала себе з днем народження. Зокрема, хореографиня поділилася доволі гарячими світлинами. Танцівниця на кадрах попозувала топлес та в штанях вільною крою. Знаменитість продемонструвала свою неабияк струнку та підтягнуту фігуру.

Олена Шоптенко / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Також Олена Шоптенко поділилася, які важливі усвідомлення про себе зробила. Знаменитість визнала, що є вразливою і може зламатися, тому має берегтися. Танцівниця навчилася приймати себе, ситуації та людей, а також відпускати у разі потреби. Зірка вчиться новим інструментам, як досягати бажаного, і, звичайно, не без того, аби помилятися. Танцівниця зрозуміла, що не має відповідати чужим очікуванням і що щастя є насправді у простих речах. Також знаменитість зустрілася з найбільшим своїм страхом та позбулася зайвих ілюзій.

Олена Шоптенко / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

"Найважливіше — ця правда про себе не розчарувала мене. Навпаки, вона принесла спокій і сили. Сили жити, рухатися вперед, пробувати й нагадувати собі, що найпростіше, коли з любов'ю до себе, але цьому найважче навчитися. З днем переродження мене!" – написала танцівниця.

Олена Шоптенко / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Нагадаємо, Олена Шоптенко прославилася завдяки перемозі в "Танцях з зірками", де вона здобула перемогу тоді ще з гумористом Володимиром Зеленським. Однак, виявилося, що танцівниця мала виступати в парі з іншим. Знаменитість розкрила, хто спочатку мав стати її партнером.

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