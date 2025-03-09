Олена Шоптенко на чесних фото у спідньому показала розтяжки на тілі та зморшки: "Трохи соромилася"

Українська танцівниця Олена Шоптенко показала розтяжки на своєму тілі та зморшки.

Знаменитість в Instagram поділилася чесними фото. На знімках хореографиня постає в спідньому, а іноді одягає жакет. На кадрах Олена Шоптенко показала, як з віком змінюється її тіло. Знаменитість зізналась, що соромилася публікувати світлини, однак з нагоди Міжнародного дня жінок, який святкують 8 березня, танцівниця вирішила висловитися про вікові зміни та прийняття себе.

Олена Шоптенко / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

"Мені було ніяково публікувати ці фото. Проте напередодні Міжнародного дня жінок захотілося викласти їх та поговорити про вік. Так дивно, я людина, яка протанцювала на сцені все своє життя майже оголена, трохи соромилася показати ці фото, зроблені для закарбування свого нового стану. А все тому, що тут я бачу зміни на моєму тілі та обличчі, ознаки старіння", - поділилася знаменитість.

Олена Шоптенко / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Олена Шоптенко говорить, що з віком тіло обов'язково змінюється і це нормально. Спочатку такі зміни, у вигляді зморшок і розтяжок, можуть бути неприємними. Однак наразі танцівниця розуміє, що для неї це спогади. Розтяжка на животі – нагадування про народження сина. Зморшка – емоція, подія чи людина, яка залишила слід у житті.

Олена Шоптенко / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

"Для мене зморшки – це не щось, чого треба боятися. Вони – як татуювання вікінгів, що відображають характер, силу і пройдений шлях. Кожна лінія – це емоція, подія, людина, що залишила слід у моєму житті. Маленька розтяжка на животі від народження сина - маленька пам'ять про той день, коли я вперше тримала його на руках. Зморшка посередині лоба – її мені залишив ранок 24 лютого 2022 року, коли серце стислося від страху, але потрібно було бути сильною. Деякі від напруженого погляду на шляху до досягнення цілей. Легкі борозенки біля очей – від безтурботного сміху, від щирих усмішок. Ми змінюємося, і в цьому є магія", - поділилася танцівниця.

Олена Шоптенко / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Олена Шоптенко переконана, що 8 березня – це день не тільки про боротьбу за права жінок, а й про нагадування, як важливо приймати себе. Знаменитість зазначила, що вікові зміни – це аж зовсім не про втрати, а про пройдений шлях. Тож, хореографиня наголосила, що не варто боятися старіння, адже краса не втрачається, а лише набирає глибини.

Олена Шоптенко / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

"8 березня – не тільки про боротьбу за наші права, і не лише про квіти, це про прийняття себе на кожному етапі життя. Про усвідомлення своєї фантастичної жіночої природи. Про красу, яка не втрачається, а лише набирає глибини. Зморшки, сивина, зміни – це не втрати. Це знаки, що ми живемо. І якщо час малює на моєму обличчі та тілі історії, то нехай так і буде – я не боюся їх читати", - зазначила танцівниця.

Олена Шоптенко / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Нагадаємо, нещодавно Олена Шоптенко відверто розповіла, що в її 6-річного сина діагностували розлад. Знаменитість також поділилася, як про це дізналася.

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