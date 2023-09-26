Олена Шоптенко на милих кадрах показала, як в Австрії активно проводить час із 5-річним сином

Українська хореографиня Олена Шоптенко показала, як активно проводить час із 5-річним сином Олексієм в Австрії.

У своєму Instagram танцівниця поділилась, що відвела хлопчика на прогулянку до місцевого парку в комуні Лаксенбург. Там саме проводили незвичайний захід – поєдинки на мечах. Зокрема, учасників у наметі, стилізованому під давні часи, одягали в спеціальні обладунки та давали їм дерев'яні мечі та щити. У такому заході взяв участь і син Олени Шоптенко.

Олена Шоптенко з сином / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

"Коли ти мама хлопчика", - підписала кадри знаменитість.

Олена Шоптенко з сином / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Танцівниця також поділилася і милим кадром разом із сином. Шоптенко розчулила фото, як 5-річний Олексій її ніжно цілує в щічку.

Олена Шоптенко з сином / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Підписники зіркової танцівниці просто засипали її компліментами. Вони зазначили, що Олена та її син мають неймовірний вигляд, а також залишили під дописом чимало смайликів.

Нагадаємо, нещодавно співак Тарас Тополя показав кумедну світлину зі своїм сином. До слова, юний хлопець має хист до гітари.

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