Олена Шоптенко після розлучення розкрила свій страх у минулому і як почувається зараз

Олена Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

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Українська хореографиня Олена Шоптенко, яка нещодавно розлучилася, поділилася особистими переживаннями.

Зірка зізналася, що цей непростий досвід дав їй силу та став важливим кроком до самопізнання. У новій публікації в Instagram 37-річна Олена чесно згадала, як колись хвилювалася, що статус розлученої може вплинути на думку оточення. Та з часом вона переосмислила ситуацію й почала працювати над покращенням внутрішнього стану.

"Вже кілька років як розлучена. Вдруге. Для когось це може бути статусом чи ярликом. Для мене – це частина мого досвіду. Цінного, чесного, того, який формує особистість. Я зізнаюся, що колись побоювалася того, що такий досвід може формувати думку про мене тих, хто оточує, але ніколи не дозволяла собі самій в це вірити. Бо ні статус, ні робота, ні чоловік не визначає жінку для неї самої. І це потребує довгого шляху роботи над собою, помилок та досвіду, от якраз, як розлучення, в тому числі. Це і є той самий шлях пізнання себе та своєї сутності", — написала танцівниця.

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Олена Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

Насамкінець Шоптенко звернулася до тих, хто потребує підтримки, та підкреслила, що особистість жінки не визначається її статусом чи наявністю партнера, а розлучення — це не кінець, а новий етап життя.

"Тож я би хотіла нагадати кожній, хто проживає такий досвід, що розлучення — це не поразка. Це крок. Це вибір бути чесною з собою, свого майбутнього. Іноді двоє просто не підходять одне одному через різні виховання, цінності, різне бачення, різний етап в житті. Але завжди варто пам’ятати, що те, ким ми є, — це те, що ми самі створюємо всередині", — додала зірка.

Нагадаємо, нещодавно продюсер Юрій Нікітін вперше висловився про розлучення з Горбачовою.