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Олена Шоптенко після розлучення розкрила свій страх у минулому і як почувається зараз
Артистка підтримала тих, хто зараз проживає схожий період.
Українська хореографиня Олена Шоптенко, яка нещодавно розлучилася, поділилася особистими переживаннями.
Зірка зізналася, що цей непростий досвід дав їй силу та став важливим кроком до самопізнання. У новій публікації в Instagram 37-річна Олена чесно згадала, як колись хвилювалася, що статус розлученої може вплинути на думку оточення. Та з часом вона переосмислила ситуацію й почала працювати над покращенням внутрішнього стану.
"Вже кілька років як розлучена. Вдруге. Для когось це може бути статусом чи ярликом. Для мене – це частина мого досвіду. Цінного, чесного, того, який формує особистість. Я зізнаюся, що колись побоювалася того, що такий досвід може формувати думку про мене тих, хто оточує, але ніколи не дозволяла собі самій в це вірити. Бо ні статус, ні робота, ні чоловік не визначає жінку для неї самої. І це потребує довгого шляху роботи над собою, помилок та досвіду, от якраз, як розлучення, в тому числі. Це і є той самий шлях пізнання себе та своєї сутності", — написала танцівниця.
Насамкінець Шоптенко звернулася до тих, хто потребує підтримки, та підкреслила, що особистість жінки не визначається її статусом чи наявністю партнера, а розлучення — це не кінець, а новий етап життя.
"Тож я би хотіла нагадати кожній, хто проживає такий досвід, що розлучення — це не поразка. Це крок. Це вибір бути чесною з собою, свого майбутнього. Іноді двоє просто не підходять одне одному через різні виховання, цінності, різне бачення, різний етап в житті. Але завжди варто пам’ятати, що те, ким ми є, — це те, що ми самі створюємо всередині", — додала зірка.
Нагадаємо, нещодавно продюсер Юрій Нікітін вперше висловився про розлучення з Горбачовою.