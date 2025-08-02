ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1287
Час на прочитання
2 хв

Олена Шоптенко після розлучення розкрила свій страх у минулому і як почувається зараз

Артистка підтримала тих, хто зараз проживає схожий період.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Олена Шоптенко

Олена Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

Українська хореографиня Олена Шоптенко, яка нещодавно розлучилася, поділилася особистими переживаннями.

Зірка зізналася, що цей непростий досвід дав їй силу та став важливим кроком до самопізнання. У новій публікації в Instagram 37-річна Олена чесно згадала, як колись хвилювалася, що статус розлученої може вплинути на думку оточення. Та з часом вона переосмислила ситуацію й почала працювати над покращенням внутрішнього стану.

"Вже кілька років як розлучена. Вдруге. Для когось це може бути статусом чи ярликом. Для мене – це частина мого досвіду. Цінного, чесного, того, який формує особистість. Я зізнаюся, що колись побоювалася того, що такий досвід може формувати думку про мене тих, хто оточує, але ніколи не дозволяла собі самій в це вірити. Бо ні статус, ні робота, ні чоловік не визначає жінку для неї самої. І це потребує довгого шляху роботи над собою, помилок та досвіду, от якраз, як розлучення, в тому числі. Це і є той самий шлях пізнання себе та своєї сутності", — написала танцівниця.

Олена Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

Олена Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

Насамкінець Шоптенко звернулася до тих, хто потребує підтримки, та підкреслила, що особистість жінки не визначається її статусом чи наявністю партнера, а розлучення — це не кінець, а новий етап життя.

"Тож я би хотіла нагадати кожній, хто проживає такий досвід, що розлучення — це не поразка. Це крок. Це вибір бути чесною з собою, свого майбутнього. Іноді двоє просто не підходять одне одному через різні виховання, цінності, різне бачення, різний етап в житті. Але завжди варто пам’ятати, що те, ким ми є, — це те, що ми самі створюємо всередині", — додала зірка.

Нагадаємо, нещодавно продюсер Юрій Нікітін вперше висловився про розлучення з Горбачовою.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie