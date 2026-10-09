Олена Шоптенко після таємного заміжжя з іноземцем розкрила, чому понад два роки відкладала весілля

Олена Шоптенко з чоловіком / © instagram.com/alena_shoptenko

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Українська хореографиня Олена Шоптенко пояснила, чому не поспішала з весіллям зі своїм обранцем, австрійцем Крістіаном Кайросом, та розповіла про його підтримку України.

Як відомо, між освідченням і весільною церемонією пари минуло трохи більше двох років. В інтерв’ю «РБК-Україна» танцівниця зізналася, що їй був потрібен час, аби краще пізнати коханого та оговтатися від змін, які принесла повномасштабна війна.

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«Мабуть, це той момент, коли я не так швидко сказала „так“, як завжди. Просто так вийшло. Ми жили, пізнавали одне одного. Для мене було важливо пройти цей процес. Також будемо раховувати психоемоційний стан після повномасштабного вторгнення, після втрати звичного свого життя через вимушену еміграцію. Це є викликом. Все в комплексі потребувало часу. Я дуже радію, що людина сприйняла це з повагою та розуміння», — пояснила Шоптенко.

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Олена Шоптенко з чоловіком / © marieclaire.ua

Окремо хореографиня розповіла, що цінує в чоловікові його небайдужість до України. За словами Олени, Крістіан підтримував українців ще до знайомства з нею, а після початку повномасштабної війни ця підтримка стала ще важливішою для неї.

«Крістіан дуже сильно вболіває за Україну. Він завжди допомагав: до нашого знайомства і зараз тим паче. Я говорю, що він австрієць, який конвертувався в українця. Мені здається, що в нього від українця набагато більше, ніж від австрійця. І я просто знаю, що я би не змогла бути з іншою людиною. Бо де б я не була- я українка. Мені просто дуже пощастило зустріти такого чоловіка», — поділилася танцівниця.

Нагадаємо, Олена Шоптенко та австрієць Крістіан Кайрос одружилися в Австрії після більш ніж двох років від моменту освідчення. Про весілля хореографиня повідомила у вересні 2026 року. До цього пара певний час жила за кордоном, куди Шоптенко виїхала після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У обох є діти від попереднього шлюбу.

До слова, раніше редакція сайту ТСН.ua розповідала про всі три шлюби Олени Шоптенко та чому вона розлучилась з батьком сина.

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