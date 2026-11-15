Олена Шоптенко після третього заміжжя заінтригувала майбутнім поповненням у родині

Олена Шоптенко з чоловіком-австрійцем / © instagram.com/alena_shoptenko

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Українська хореографиня Олена Шоптенко, яка у вересні вийшла заміж утретє, заговорила про поповнення в родині.

Так, особисте життя знаменитості, яка після початку повномасштабної війни оселилась у Відні, кардинально змінилось. У вересні танцівниця здивувала, що вийшла заміж втретє. Чоловіком Олени Шоптенко став австрієць Крістіан Кайрос, стосунки з яким вона ретельно тримала в таємниці.

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У прихильників танцівниці тепер виникає запитання, а чи не приховує вона ще якісь секрети з особистого життя, наприклад, поповнення в родині. Олена Шоптенко в інтерв’ю «Люкс ФМ» чесно зізнається, що вони з коханим дійсно планують стати батьками спільної дитини.

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«Так, ми з Крістіаном говоримо про спільну дитину», — зізналась танцівниця.

Олена Шоптенко з чоловіком-австрійцем / © marieclaire.ua

Зазначимо, Олена Шоптенко вже виховує сина, який з’явився на світ в її другому шлюбі з підприємцем Олексієм Івановим. Хлопчика звати Олексій, зараз йому 8 років. У Крістіана Кайроса теж є діти від попереднього шлюбу. Щоправда, танцівниця вважає, що неетично їх обговорювати в публічному просторі.

Нагадаємо, нещодавно Олена Шоптенко висміяла критиків, які надокучають їй за третій шлюб. Знаменитість жартома показала, як «втримує чоловіка».

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