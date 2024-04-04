Олена Шоптенко після операції на нозі показала, як минає її реабілітація: "У коліні тепер крюк"

Переможниця "Танців з зірками", українська хореографиня Олена Шоптенко, якій нещодавно зробили операцію на нозі, показала свою реабілітацію.

У своєму фотоблогу Олена на милицях показала, як прямує до реабілітаційного центру в Австрії, де вже тривалий час проживає з сином. За словами 36-річної танцівниці, це вперше, коли вона самостійно почала пересуватися після хірургічного втручання.

"Це я вперше сьогодні виходжу в світ і щиро радію, що вже можу це робити самостійно", - розповіла Шоптенко.

Олена Шоптенко / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

До слова, знаменитість показала, як спеціальний апарат в реабілітаційному центрі сприяє швидшому відновленню її прооперованого коліна. Також зірка поділилася, що під час операції їй встановили титановий крюк, щоб у подальшому раніше пошкоджене коліно витримувало навантаження під час ходьби та танцювальних рухів.

Олена Шоптенко / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

"До речі, у мене в коліні тепер є титановий крюк. Поки не розумію як до цього ставитися, але це важливо для того, щоб воно витримувало навантаження в майбутньому", - додала танцівниця.

Нагадаємо, нещодавно операцію перенесла 29-річна дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова й назвала причини.

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