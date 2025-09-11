ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
126
Час на прочитання
1 хв

Олена Шоптенко поділилася, як піклується про емоційне здоров’я 7-річного сина

Артистка показала, що допомагає хлопчику почуватися краще.

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Олена Шоптенко з сином Олексієм

Олена Шоптенко з сином Олексієм / © instagram.com/alena_shoptenko

Українська танцівниця Олена Шоптенко продемонструвала, що стає в нагоді під час профілактики ментального стану свого 7-річного сина Олексія.

В Instagram-сторіз зірка нагадала, що вона активно досліджує тему емоційного здоров’я хлопчика і знаходить нові методи, щоб покращити його стан. Зокрема Олена зазначила, що й досі не вважає, що в Олексія є серйозні розлади, однак, на її думку, звукотерапія, яку танцівниця обрала для підтримки сфокусованості та спокійного стану хлопчика — дієва.

Син Олени Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

Син Олени Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

Шоптенко зауважила, що дійсно почала помічати прогрес у поведінці — Олексій став більш спокійним й тепер йому набагато легше сконцентруватися на чомусь. Водночас знаменитість підкреслила свою думку, що відмінність не стільки в самому хлопчику, скільки у менталітеті Австрії та України. В українській системі така поведінка дитини сприймається як звичайна, тоді як в австрійській її вважають надмірною.

Син Олени Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

Син Олени Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

Олена додала, що обрала цей спосіб для Олексія тільки після багатьох консультацій зі спеціалістами. Також вона підкреслила, що хотіла обрати для сина саме спеціаліста з України, адже людина має розуміти відмінності українських дітей та мати відповідний досвід.

Нагадаємо, нещодавно Інна Мірошниченко розповіла про розвиток своєї 9-річної названої доньки. Зірка поділилася труднощами, які виникають у процесі спілкування.

Дата публікації
Кількість переглядів
126
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie