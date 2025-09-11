Олена Шоптенко поділилася, як піклується про емоційне здоров’я 7-річного сина

Олена Шоптенко з сином Олексієм / © instagram.com/alena_shoptenko

Реклама

Українська танцівниця Олена Шоптенко продемонструвала, що стає в нагоді під час профілактики ментального стану свого 7-річного сина Олексія.

В Instagram-сторіз зірка нагадала, що вона активно досліджує тему емоційного здоров’я хлопчика і знаходить нові методи, щоб покращити його стан. Зокрема Олена зазначила, що й досі не вважає, що в Олексія є серйозні розлади, однак, на її думку, звукотерапія, яку танцівниця обрала для підтримки сфокусованості та спокійного стану хлопчика — дієва.

Син Олени Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

Шоптенко зауважила, що дійсно почала помічати прогрес у поведінці — Олексій став більш спокійним й тепер йому набагато легше сконцентруватися на чомусь. Водночас знаменитість підкреслила свою думку, що відмінність не стільки в самому хлопчику, скільки у менталітеті Австрії та України. В українській системі така поведінка дитини сприймається як звичайна, тоді як в австрійській її вважають надмірною.

Реклама

Син Олени Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

Олена додала, що обрала цей спосіб для Олексія тільки після багатьох консультацій зі спеціалістами. Також вона підкреслила, що хотіла обрати для сина саме спеціаліста з України, адже людина має розуміти відмінності українських дітей та мати відповідний досвід.

Нагадаємо, нещодавно Інна Мірошниченко розповіла про розвиток своєї 9-річної названої доньки. Зірка поділилася труднощами, які виникають у процесі спілкування.