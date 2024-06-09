Олена Шоптенко показала підрослого сина та який сюрприз підготувала йому на 6-річчя

Переможниця "Танців з зірками", українська хореографиня Олена Шоптенко показала свого помітно підрослого сина Олексія.

Так, у фотоблогу зірка потішила шанувальників рідкісними світлинами з хлопчиком, адже сьогодні, 9 червня, йому виповнилося 6 років. За словами Олени, напередодні цілу ніч вона готувала для сина сюрприз – надувала кульки та прикрашала кімнату. Також хореографиня замовила для іменинника яскравий торт.

Олена Шоптенко з сином / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Олена Шоптенко з сином / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Вже зранку зіркова мама зустріла іменинника зі святковим сніданком і тортом зі свічкою у формі цифри 6.

"6 років безумовної любові пролетіли непомітно, і я радію, що попереду ще більше! Кожен день пізнаю себе через тебе та навчаюся в тебе жити. З днем народження, синку! Дякую, що обрав мене", - замилувала вітаннями Шоптенко.

Олена Шоптенко з сином / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Щасливу мить родини розділили також фани танцівниці. Вони також долучилися до привітань Олексія.

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Нагадаємо, ще на початку повномасштабної війни Олена Шоптенко разом з сином виїхала до Австрії. А нещодавно зірка зізналася, що перенесла складну операцію на нозі й розповіла про реабілітацію за кордоном.

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