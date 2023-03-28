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Олена Шоптенко показала рідкісні кадри зі своїм 4-річним сином

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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487
Час на прочитання
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Олена Шоптенко показала рідкісні кадри зі своїм 4-річним сином

Олена Шоптенко / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Артистка поділилася сімейними світлинами.

Українська хореографиня Олена Шоптенко показала у фотоблогу щасливі моменти зі свого життя.

У своєму Instagram знаменитість опублікувала колаж із різних світлин. Зокрема, на багатьох фото Олена засвітила 4-річного сина Олексія. Так, танцівниця показала, як проводить час з хлопчиною.

На одному з фото Олена із сином позувала навесні, адже на їхньому тлі виднілися дерева, що розцвітали. Шоптенко ніжно цілувала хлопчика, поки той сором'язливо ховав обличчя.

Олена Шоптенко з сином / © instagram.com/alena_shoptenko
Олена Шоптенко з сином / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

На іншій світлині танцівниця показала, як ласує із синочком морозивом.

Олена Шоптенко з сином / © instagram.com/alena_shoptenko
Олена Шоптенко з сином / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

На ще одному знімку Олена ніжно обіймала Олексія, коли вони, ймовірно, сиділи в аеропорту або на вокзалі та чекали на транспорт.

Олена Шоптенко з сином / © instagram.com/alena_shoptenko
Олена Шоптенко з сином / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

"Щасливі моменти", - коротко підписала колаж з фото Шоптенко.

Нагадаємо, нещодавно хореографиня просто довела до сліз емоційним танцем. Олена станцювала посеред атомної станції. Танцівниця раніше пояснювала, чому обрала таку незвичну локацію.

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Дата публікації
Перегляди
487
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