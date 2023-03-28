Олена Шоптенко показала рідкісні кадри зі своїм 4-річним сином

Артистка поділилася сімейними світлинами.
Українська хореографиня Олена Шоптенко показала у фотоблогу щасливі моменти зі свого життя.
У своєму Instagram знаменитість опублікувала колаж із різних світлин. Зокрема, на багатьох фото Олена засвітила 4-річного сина Олексія. Так, танцівниця показала, як проводить час з хлопчиною.
На одному з фото Олена із сином позувала навесні, адже на їхньому тлі виднілися дерева, що розцвітали. Шоптенко ніжно цілувала хлопчика, поки той сором'язливо ховав обличчя.
На іншій світлині танцівниця показала, як ласує із синочком морозивом.
На ще одному знімку Олена ніжно обіймала Олексія, коли вони, ймовірно, сиділи в аеропорту або на вокзалі та чекали на транспорт.
"Щасливі моменти", - коротко підписала колаж з фото Шоптенко.
Нагадаємо, нещодавно хореографиня просто довела до сліз емоційним танцем. Олена станцювала посеред атомної станції. Танцівниця раніше пояснювала, чому обрала таку незвичну локацію.
Читайте також: