Олена Шоптенко показала, як емоційно станцювала на благодійному вечорі у Відні

Танцівниця взяла участь у благодійному заході і розповіла, скільки грошей на підтримку українців зібрали.

Хореографиня Олена Шоптенко від початку повномасштабного вторгнення РФ до України з маленьким сином перебуває в Австрії.

Днями танцівниця стала гостею доброчинного заходу у Відні, який організував благодійний фонд "МАМА плюс Я". Як розповіла Шоптенко на своїй сторінці в Instagram, вона вперше від початку повномасштабної війни одягла коктейльну сукню і почувалася як за мирних часів в Україні:

"Вперше за 9 місяців одягла тут у Відні коктейльну сукню, та ще й таку неймовірну від Nadya Dzyak. І на якийсь час відчула себе так, як колись почувалася вдома в Україні. А ще приємніше стає від того, що привід був чудовий! Бо 27 листопада ми разом з благодійним фондом "МАМА плюс Я" провели благодійний передріздвяний вечір "Тріумф добра", - розповіла Шоптенко.

Олена Шоптенко взяла участь у благодійному заході в Відні / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Також артистка поділилася, що на цьому заході разом з колегами з культурного фронту виступала і продемонструвала емоційний танець.

Олена Шоптенко взяла участь у благодійному заході в Відні / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Олена Шоптенко взяла участь у благодійному заході в Відні / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Окрім того Олена поділилася, скільки грошей вдалося зібрати під час благодійного заходу:

"Завдяки придбаним квиткам, лотам аукціону та донатам вдалося зібрати 83 тисячі 840 євро, які підуть на допомогу підопічним фонду, дітям та матерям, які потребують допомоги через війну в Україні", - повідомила танцівниця.

Нагадаємо, раніше Олена Шоптенко зі 120 українками влаштувала видовищний танцювальний флешмоб у центрі Відня.

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