Олена Шоптенко розкрила, з ким насправді замість Зеленського мала виступати на "Танцях з зірками"

Українська танцівниця Олена Шоптенко розсекретила, з ким насправді мала виступати на шоу "Танці з зірками" замість президента Володимира Зеленського.

Хореографиня і тоді ще комік 2006 року брали участь у першому сезоні танцювального проєкту. Та, як виявилося, танцівниця мала виходити на паркет з іншим на той час відомим чоловіком – тележурналістом Анатолієм Борсюком. Утім, організатори шоу змінили свою думку і поставили Шоптенко в пару з Зеленським.

Танцівниця поділилася, що їй на час участі в шоу було лише 17 років. Шоптенко говорить, що до неї спочатку скептично ставилися, мовляв, чого вона у такому юному віці може навчити. Однак під час спільної роботи з Зеленським не виникало конфліктів. Врешті, це дало гарний результат і вони стали переможцями "Танців з зірками".

Олена Шоптенко, Володимир Зеленський

"Мене хотіли поставити в пару з Анатолієм, а потім змінили думку. Чому так сталося, я не знаю. Коли прийшла на кастинг "Танців з зірками", мені було 17 років. Через вік до мене проявлялося трохи скептичне ставлення продюсерів. Не вірили в те, що така юна дівчина може навчити танцювати когось. Але, коли до мене на пробне заняття прийшов Володимир Зеленський, ми поспілкувалися, запитання знялися. Я завжди була націлена на результат, а тоді – особливо. Він мене слухав, жодного спротиву не було. А це головне. І ще я завжди, протягом всього сезону, відчувала від нього велику вдячність", — розповіла танцівниця в інтерв'ю Oboz.ua.

Олена Шоптенко говорить, що Володимир Зеленський теж свого часу її багато чого навчив. Зокрема, він роз'яснив юній танцівниці, що драматичні постановки набагато складніше підготувати, аніж гумористичні. Хореографиня досі тримає це в голові. Після проєкту Шоптенко та Зеленський майже не спілкувалися та практично не перетиналися.

Олена Шоптенко, Володимир Зеленський

"Насправді я дуже багато в нього навчилася. Дуже добре пам'ятаю, як він мені говорив, що насправді змусити людей плакати набагато складніше, ніж сміятися. Відтоді завжди, коли готую постановки, роблю ставку на те, що драматичні зробити буде важче, ніж гумористичні. Від часів "Танців" ми бачилися з паном Володимиром дуже давно. Я навіть не згадаю, коли саме", — поділилася танцівниця.

Нагадаємо, нещодавно Олена Шоптенко висловилася про службу свого колишнього чоловіка, танцівника Дмитра Дікусара в лавах ЗСУ. Також хореографиня відповіла, чи підтримує з ексобранцем зв'язок.

Читайте також: