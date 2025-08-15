Олена Шоптенко розкрила нові подробиці про розлад свого 7-річного сина

Олена Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

На початку року танцівниця Олена Шоптенко розповіла про ментальний стан хлопчика, а зараз детальніше пояснила про сам діагноз.

Знаменитість в інтерв’ю Славі Дьоміну пояснила, що під час перевірки рівня знань сина в університеті Зігмунда Фрейда, який розташований в Австрії, психотерапевти виявили не тільки високий рівень IQ хлопчика, а й змішаний розлад поведінки та емоцій.

За її словами, Україна й Австрія в цьому сенсі відрізняються. В українській системі така активність дитини вважається нормою, а в австрійській — це занадто.

Олена Шоптенко з сином / © instagram.com/alena_shoptenko

Офіційний діагноз Олексію не поставили, проте експерти, які перевіряли хлопчика, переконали Олену в його розладі. І хоча австрійські лікарі вважають, що хлопчик має певні особливості, хореографиня знайшла українського спеціаліста, який мав досвід роботи із західно-європейським суспільством, і той, зі свого боку, пояснив, що з дитиною все нормально.

«В дитини було багато змін за цей час. Це маленька дитина, емоційно йому потрібно більше часу, щоб емоційно розвинутись, і це нормально. Так дуже часто буває», — зазначила Шоптенко.

