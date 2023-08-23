Олена Шоптенко розповіла про важку адаптацію 5-річного сина за кордоном і про його бійки в дитсадку

Українська хореографиня, учасниця "Танців з зірками" Олена Шоптенко зізналася, що її 5-річному сину Олексію непросто адаптуватися у Відні.

Як відомо, від початку повномасштабної війни Шоптенко разом із сином виїхала до Австрії. Однак, як зізналася Олена в інтерв'ю ЖВЛ, хлопчикові досі важко звикнути до нових реалій життя.

"Я думаю, що труднощі є в кожної української мами, яка була змушена виїхати за кордон із дитиною. Я говорю про тих, з ким я спілкуюся у Відні. Будь-яка українська мама кожен тиждень ходить до директора установи, в якій навчається її дитина. Тому що наратив один і той самий – ваша дитина б'ється. Ваша дитина дуже експресивна", – розповіла Шоптенко.

Танцівниця додала, що за кордоном не завжди враховують, який у дитини з України бекграунд, що дитині важко, вона не знає мови.

"Діти різні. У наших дітей із вашими зовсім різні бекграунди. Почнемо з того, що вони, в принципі, активніші, іншій менталітет, вони експресивніші. Закінчуючи тим, що діти були вирвані з зони комфорту. Діти приїхали з України. І, звісно, що вони не розуміють мови. І єдиний цей копінг-режим. Всі по-різному, але моя особиста дитина, вона така. Вона себе не дасть в образу. Він відповідає одразу фізично. І ми також над цим працюємо", – сказала Олена.

Олена Шоптенко про проєкт, над яким працювала рік, чи заробляє в Австрії і до чого не може звикнути закордоном

За словами хореографині, їй довелося перевести сина з одного дитсадочка до іншого, і вона одразу поговорила з директором.

"Але в іншому садочку я зайняла іншу позицію. Я одразу прийшла до директора, до кожного викладача і сказала: "Дитина з України, дитина не розуміє мови. Він намагається. Тому можуть бути такі й такі моменти. Якщо ви хочете, щоб я щось пояснила йому, я залюбки це зроблю нашою мовою, щоб він знав ці правила і далі виконував", – поділилася Шоптенко.

Олена Шоптенко з сином / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Нагадаємо, раніше Олена Шоптенко розповіла про своє повернення до Києва та пригадала, як на її очах у центрі Києва збили дрон.

Читайте також: