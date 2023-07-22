Олена Шоптенко у легкій сукні на запах показалася без жодної краплі косметики

Українська хореографиня Олена Шоптенко замилувала шанувальників своєю природньою красою.

На своїй сторінці в Instagram танцівниця поділилася новою світлиною, на якій показала своє засмагле обличчя без жодної краплі косметики. Також Олена біля дзеркала похизувалася новою сукнею на запах мигдального кольору від українського бренду.

Такий легкий та розслаблений образ Шоптенко обрала спеціально для відпочинку з п'ятирічним сином Олексієм.

"Досить незвичний вибір аутфіту на відпочинку з гіперактивною дитиною. Але ж як приємно", - написала під фото Шоптенко.

Олена Шоптенко / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Шанувальникам танцівниці дуже сподобався її образ та натуральна краса: "Як гарно!", "Дуже стильно", "Просто чарівна дівчина", "Гарнюня", "Вам дуже личить".

Нагадаємо, раніше своїм фото з відпустки поділилася Слава Камінська - співачка показала, як відпочиває на яхті.

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