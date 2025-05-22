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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
157
Час на прочитання
2 хв

Олена Шоптенко відверто розповіла про свої серйозні травми та як після них відновлюється

Ще торік танцівниця травмувала коліно. Нині ж Олена Шоптенко має проблеми ще й з плечем. Танцівниця розповіла, як відновлюється, та розсекретила свої творчі плани.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Олена Шоптенко

Олена Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

Українська хореографиня Олена Шоптенко відверто розповіла про свої серйозні травми, а також поділилася, як минає процес відновлення.

Знаменитість ще торік травмувала коліно, коли каталася на лижах. Нині ж на проєкті "ЖВЛ представляє" танцівниця зізнається, що має ще проблеми з плечем. Наразі зірка відновлюється. Олена Шоптенко сподівається, що за літо одужає та зможе повноцінно займатися хореографією.

"Я зараз також займаюся плечем, яке також, на жаль, вийшло з ладу. Я собі даю літо, що за літо я вже буду в своїй прекрасній фізичній формі і вже буду нарешті сама танцювати так, як я це робила раніше, і буду нарешті створювати танці, які так люблю", — говорить знаменитість.

Олена Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

Олена Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

До речі, наприкінці травня Олена Шоптенко запускає терапевтичний танцювальний курс, над яким працювала протягом трьох років. Зокрема, ці заняття будуть для людей, в яких немає танцювального досвіду, але вони хочуть його отримати. Хореографиня зазначає, що це принесе в життя не лише рух, а й покращить ментальне здоров'я.

"Для тих, в кого немає танцювального досвіду, для людей, які хочуть почуватися ментально краще. Це психоемоційна підтримка через танець. Я пишаюся тим, що вже потрошку люди починають розуміти, що рух — це невід'ємна частина нашого життя", — ділиться знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно актор-військовий Геннадій Попенко розповів про свої проблеми зі здоров'ям. Ведучий зізнався, як через серйозну травму його списали зі служби.

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Дата публікації
Кількість переглядів
157
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