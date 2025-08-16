Олена Шоптенко відверто зізналась, як оговталась після болісного розлучення з чоловіком

Олена Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

Українська хореографиня Олена Шоптенко відверто розповіла, що допомогло їй оговтатися після болісного розлучення.

Так, танцівниця вирішила поспілкуватися з підписниками. У знаменитості поцікавилися, як вона оговталася після розлучення, адже фани стверджують, що Олена Шоптенко ніби розквітла. Хореографиня говорить, що, звичайно, ходила на сеанси до психотерапевта. Це допомогло знаменитості впоратися з переживаннями. Окрім того, Олена Шоптенко говорить, що не останню роль зіграло й її ставлення до такого досвіду. Танцівниця поділилася, що вважає розрив стосунків не кінцем, а початком чогось нового.

"Це робота з психотерапевтом. Я вважаю це ментальною гігієною обов'язковою, якою я користуюся. У тому числі я думаю, що це ставлення до таких розставань або потрясінь у своєму житті. Я вважаю, що це не фінал, це початок чогось нового. Так, невідомого, але обов'язково чогось кращого. Саме ось таке ставлення до таких потрясінь у своєму житті, мені здається, допомагає їх переживати і екологічно минути", - поділилася знаменитість.

Олена Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

Нагадаємо, нещодавно Олена Шоптенко зізналась, що ще до повномасштабної війни в Україні розлучилася з чоловіком, підприємцем Олексієм Івановим. Танцівниця також розповіла, що стало причиною розриву стосунків.