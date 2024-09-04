Олена Шоптенко висловилася про службу в ЗСУ ексчоловіка Дікусара та чи спілкується з ним

Також танцівниця пояснила, чому хореограф одразу на початку повномасштабної війни пішов служити.

Українська хореографиня Олена Шоптенко висловилася про службу свого чоловіка, танцівника Дмитра Дікусара, в лавах ЗСУ та зізналась, чи підтримує з ним зв'язок.

Хореограф ще на початку повномасштабної війни пішов служити на фронт. Олена Шоптенко зізнається, що взагалі була не здивована таким рішенням екса. За словами танцівниці, Дікусар просто не міг вчинити інакше через "загострене відчуття справедливості".

"Знаєте, я не здивована, що він пішов добровольцем на фронт. У нього завжди було загострене відчуття справедливості. Я думаю, що він зараз абсолютно на своєму місці", - розповіла танцівниця в інтерв'ю Oboz.ua.

Дмитро Дікусар / Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

Олена Шоптенко поділилася, що нині спілкується з ексчоловіком. Колишнє подружжя підтримує одне з одним зв'язок. Утім, як говорить танцівниця, рідко вдається спілкуватися, тож про справи Дікусара Шоптенко здебільшого дізнається від його близького приятеля.

"Так, я час від часу цікавлюся, як у нього справи. І він – також. Але не скажу, що часто спілкуємося. Більше дізнаюся навіть не від нього, а від його найближчого друга, який розмовляє з ним частіше. Дай Бог, щоб у Дмитра все було добре", - поділилася танцівниця.

Зазначимо, Олена Шоптенко та Дмитро Дікусар три роки прожили в шлюбі. Пара зіграла весілля влітку 2013-го, але вже навесні 2016-го оголосила про розрив. Попри розлучення, колишні закохані змогли зберегти теплі взаємини.

Олена Шоптенко та Дмитро Дікусар / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Нагадаємо, нещодавно гуморист Андрій Лузан закінчив проходження базової військової підготовки та склав присягу. Також комік розповів, де тепер служитиме.

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