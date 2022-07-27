Олена Шоптенко влаштувала приголомшливий танцювальний флешмоб зі 182 українцями у центрі Відня

Та в Австрії Олена Шоптенко склавши руки не сидить. Так, танцівниця стала ініціатором благодійного флешмобу, який організувала у центрі Відня.

У себе на сторінці в Instagram Шоптенко поділилася приголомшливим відео танцювального флешмобу, який минув 10 липня на Штефансплац. Як зазначено у ролику, у заході взяли участь 182 українці.

"В той день ми були єдиним організмом, який наперекір погодним умовам та іншим складнощам показав наскільки ми любимо свою країну та своїх співвітчизників, які ми насправді щирі та сильні! Цей виступ і захід загалом був зовсім не про танець. Він був про любов, єдність та підтримку, про людські цінності! Для мене особисто було честю виступати на одній площі з такими українцями! Я знаю, що дехто втікав з-під обстрілів у Маріуполі, у когось воюють чоловіки і ще багато-багато особистих історій. Я весь цей час бачила, що для тих, хто брав участь ця ініціатива була більше, ніж танець, вона була криком душі!" – зазначила Шоптенко.

Під час флешмобу українці у центрі Відня склали герб України, слово "воля", серце з синьо-жовтим прапором і український тризуб.

Також Олена Шоптенко зазначила, що зініціювала цей флешмоб задля збирання коштів у благодійний фонд Маші Єфросиніної. Гроші збирають на підтримку жінок та дітей, які постраждали від війни.

Задонатити можна за посиланням.

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