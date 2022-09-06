Олена Шоптенко влаштувала зворушливий флешмоб зі 120 українцями у центрі Відня навколо 4-метрової мотанки

Хореографиня і тренерка "Танців з зірками" Олена Шоптенко з початком повномасштабного вторгнення рф до України разом із маленьким сином виїхала до Австрії.

Наразі Олена Шоптенко разом із сином перебуває у столиці Австрії Відні. Там хореографиня не сидить, склавши руки.

Як розповіла Шоптенко на своїй сторінці в Instagram, до Дня Незалежності України вона разом зі 120 українцями влаштувала масштабний танцювальний флешмоб, який присвятила українкам:

"Мені, як і багатьом жінкам через повномасштабну війну, довелося їхати декілька днів з Батьківщини, вивозячи свою дитину у безпечне місце, шукати прихисток та намагатися побудувати хоч якийсь побут у чужій країні, в якій я зовсім не хотіла опинитися, з незрозумілою мовою та менталітетом. При цьому відчувати повне безсилля перед обставинами і неспроможність приймати рішення від шоку. Тому другий танцювальний перформанс зі 120 українками та українцями, який ми створили з командою в межах Дня Незалежності у Відні, дуже особливий для мене", - розповіла танцівниця.

Фото: instagram.com/alena_shoptenko

За словами Шоптенко, танець був побудований навколо 4-метрової мотанки, яку встановили на центральній площі Відня:

"Цей танець навколо 4-метрової мотанки – традиційної української ляльки-оберега, присвячений українській жінці. Ця мотанка скорботна, але плодюча. Вона незламна та сповнена любові. Кожна з українок під час цього танцю розповідала свою історію про те, які перешкоди вона долала на шляху до безпеки своїх дітей. Як тепер ці діти вже півроку зростають без тат, а деякі їх вже і не побачать", - поділилася Олена.

Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Хореографиня зізналася, що репетиції цього флешмобу були дуже емоційними, і кожному учаснику було важко знову переживати ті почуття:

"Але, як то кажуть, цей танець заснований на реальних подіях і є черговим нагадуванням світу про наслідки війни. То ж кожна з українок є тією мотанкою, яка залишається берегинею свого роду і готова вистояти будь-що заради своєї сім'ї", - додала Шоптенко.

Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Також хореографиня анонсувала, що невдовзі опублікує відео цього флешмобу, монтаж якого наразі у процесі.

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