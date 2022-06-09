Олена Шоптенко вперше засвітила обличчя 4-річного сина

Українська хореографиня Олена Шоптенко святкує день народження свого сина.

9 червня Олексію виповнюється 4 роки. На сторінці в Instagram артистка запостила рідкісне фото, на якому позувала з іменинником на руках. Зірка засвітила обличчя нащадка.

До слова, показувати дитину своїм прихильникам танцівниця поки не наважується. Олена хоче вберегти найдорожче від сторонніх очей.

Олена Шоптенко з сином / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

"Ти так подорослішав в свої 4 роки! Обійми твої вже і не дитячі, а такі турботливі та з розумінням. Ти маленький справжній чоловік! Так пишаюся тобою! З днем народження, мій любий сину! Миру тобі завжди, особливо в серці!" – привітала сина Шоптенко.

Нагадаємо, Олена Мозгова замилувала фото підрослої доньки від Аксельрода. Шанувальники подружжя зазначили, що дівчинка росте дуже вродливою.

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