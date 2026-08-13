Олена Шоптенко заговорила про повернення до України й назвала головну умову: що може змінити рішення

Олена Шоптенко з сином / © instagram.com/alena_shoptenko

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Українська хореографка Олена Шоптенко, яка після початку повномасштабної війни виїхала до Австрії із сином, зізналася, чи планує повертатися до України та що може вплинути на її рішення.

Для артистки це питання досі залишається непростим. Вона не приховує, що сумує за Києвом. Водночас думати лише про власні бажання не може. Насамперед Шоптенко враховує інтереси сина Олексія. Хлопчик пережив вимушений переїзд і тривалу адаптацію в іншій країні. Тож повернення родини додому має бути безпечним і комфортним для нього.

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«Дуже важке і болюче питання. Якщо дозволить безпекова ситуація, я б хотіла повернутися. Проте остаточне рішення прийматиму по факту з огляду не тільки на мої бажання, а й на те, як краще буде для сина, який і так пережив достатньо стресу під час несподіваного переїзду та адаптації у новій країні», — написала хореографка.

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Олена Шоптенко / © скриншот

Після переїзду до Відня життя Олексія поступово налагодилося. Він опанував німецьку мову, навчається українською та звик до нового середовища. Сама Шоптенко регулярно приїздить до України, однак сина поки не привозить.

«Олексій в Україні з початку великої війни ще не був. Разом з сином ми приїдемо, як тільки дитині буде безпечно, бо я поїхала з України лише заради нього. Сама я буваю вдома десь кожні два-три місяці», — раніше розповідала артистка в інтерв’ю Oboz.ua.

Олена Шоптенко з сином / © instagram.com/alena_shoptenko

При цьому Шоптенко намагається не дозволити, щоб життя за кордоном стерло українську частину дитинства її сина. Вони читають українські книжки, відвідують український центр розвитку, а хореографка привозить із Києва для Олексія книжки та казки.

Попри бажання повернутися, артистка не ставить на паузу власне життя в Австрії. Вона продовжує працювати, розвиватися та популяризувати українську культуру за кордоном.

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«Ми продовжуємо бути тут, тому не можна сидіти склавши руки. Живу фізично у Відні, душею — в Києві, роблю все можливе для того, щоб українська культура і мистецтво лунали на весь світ. Я розвиваюся, отримую тут досвід, який потім привезу в Україну. І думаю, що багато українців, які зараз перебувають не вдома, думають так само».

Олена Шоптенко з сином / © instagram.com/alena_shoptenko

Нагадаємо, нещодавно Олена Шоптенко здивувала відвертим танцем з партнером за приголомшливий донат для ветеранів.

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