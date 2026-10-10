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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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5339
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2 хв

Олена Шоптенко здивувала порівнянням цін в Австрії та Україні: на що йдуть її гроші

Хореографка зізналася, чому перестала користуватися автомобілем у Відні та які обов’язкові платежі впливають на сімейний бюджет.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Олена Шоптенко

Олена Шоптенко / © Instagram Олени Шоптенко

Українська хореографка Олена Шоптенко відверто розповіла про вартість життя в Австрії, сімейні витрати у Відні та зміни у ставленні до грошей після переїзду за кордон.

За словами танцівниці, ціни в Австрії вже майже не відрізняються від українських. Водночас життя за кордоном змусило її переглянути звичні побутові витрати. Зокрема, артистка відмовилася від користування автомобілем. Тепер вона пересувається містом громадським транспортом і пішки. Точних підрахунків сімейного бюджету хореографка не веде. Проте зізнається, що до витрачання коштів почала ставитися значно раціональніше.

«Ну, по-перше, в Австрії зараз ціни такі самі, як в Україні. Це насправді вже дуже-дуже близько. Я не рахувала, чесно кажучи, бо моє життя тут дуже змінилося. Я, наприклад, взагалі не користуюся машиною. У Відні користуюся тільки громадським транспортом і ходжу пішки», — розповіла Шоптенко в інтерв’ю РБК-Україна.

Олена Шоптенко / © Instagram Олени Шоптенко

Олена Шоптенко / © Instagram Олени Шоптенко

Однак справа не лише у вартості продуктів чи повсякденних покупок. Важливу частину бюджету становлять обов’язкові платежі, до яких потрібно звикнути після переїзду. Хореографка зазначає, що життя в іншій країні навчило її уважніше планувати фінанси й обдумувати власні витрати.

«Ти насправді тут починаєш дуже раціонально ставитися до того, як витрачаєш гроші. І, звісно, податки. І, звісно, всі соціальні рахунки, які ти маєш сплачувати», — пояснила артистка.

Олена Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

Олена Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

Водночас Шоптенко визнає, що австрійська система має свої особливості. З одного боку, зрозуміло, на що спрямовують сплачені кошти, а з іншого — обов’язкові платежі потребують значних фінансових ресурсів.

«З одного боку, ти розумієш, куди це все йде, бо тут інша система, не така, як в Україні. Але це все забирає дуже багато ресурсів», — зазначила хореографка.

Олена Шоптенко / © Instagram Олени Шоптенко

Олена Шоптенко / © Instagram Олени Шоптенко

Нагадаємо, нещодавно Олена Шоптенко після таємного заміжжя з іноземцем розкрила, чому понад два роки відкладала весілля.

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