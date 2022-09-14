Олена Шоптенко зі 120 українками влаштувала видовищний танцювальний флешмоб у центрі Відня

На сторінці в Instagram Олена Шоптенко поділилася відео танцювального флешмобу, який організувала на День Незалежності України.

У ньому взяло участь 120 українців. Перформанс влаштували просто у центрі столиці Австрії Відні. Флешмоб відбувався навколо 4-метрової Мотанки, яку створили спеціально до заходу.

"За прогнозом в той день повинен був йти дощ. Для усієї команди це означало б катастрофу. Інструменти оркестру, який грав під відкритим небом, були б пошкоджені, техніку не можна було б використовувати, Мотанка би не вистояла, а глядачі б просто не зібралися. Єдине, 120 українок та українців танцювали би за будь-яких умов!" – розповіла Шоптенко.

Та, на щастя, погода була на боці організаторів і все минуло саме так, як було задумано.

Своєю чергою, глядачі поділилися, що були приголомшені подачею та емоціями танцівників: "Як гарно і чуттєво", "просто до сліз", "в мене мурахи шкірою", "Які ж українці талановиті! І музика - композитор, і оркестр, і постанова".

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