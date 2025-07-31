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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Олена Шоптенко зізналась, як її шокувала загибель на війні експартнера з "Танців" Максима Неліпи

Олена Шоптенко танцювала в парі з Максимом Неліпою у третьому сезоні проєкту "Танці з зірками". За цей короткий період вони встигли зблизитися.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Олена Шоптенко та Максим Неліпа

Олена Шоптенко та Максим Неліпа

Українська хореографиня Олена Шоптенко зізналась, як її шокувала загибель на фронті ведучого Максима Неліпи, з яким вона танцювала на проєкті "Танці з зірками".

Шоумен брав участь у третьому сезоні танцювального шоу. Тоді його партнеркою була Олена Шоптенко. Хореографиня в інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко говорить, що за той час вони встигли зблизитися. Олена Шоптенко була добре знайомою з сім'ю Максима Неліпи. Хоч в останні роки вони особливо не спілкувалися, але танцівницю шокувала загибель експартнера. На прощання з Максимом Неліпою хореографиня не змогла потрапити.

Олена Шоптенко та Максим Неліпа / © YouTube-канал Марічка

Олена Шоптенко та Максим Неліпа / © YouTube-канал Марічка

"Я з ним не змогла попрощатися. З Максимом ми ж просто ось це маленьке життя прожили. Навіть якщо ми з ним не дуже спілкувалися в останні роки, але я дуже гарно знала його сім'ю – дітей і Тому Неліпу. Коли ти дійсно проводиш так багато часу з людиною, навіть колись давно, у тебе був той зв'язок. Це не може так просто минути. Я дуже емпатична людина, і я дуже переживаю сильно", - зізналась танцівниця.

Олена Шоптенко також поділилася, що останнім часом відчуває, наскільки війна близько і триває вже довго. За словами хореографині, дедалі більше її близьких втрачають бізнеси, дістають травми, а деякі гинуть.

Олена Шоптенко / © YouTube-канал Марічка

Олена Шоптенко / © YouTube-канал Марічка

"Я взагалі зараз відчуваю, як ніколи, що війна триває довго. Бо все більше й більше вона торкається людей з твого кола. Останні пів року все більше й більше моїх близьких дістають травми, смерті, у них руйнуються бізнеси через те, що обстріли", - додала знаменитість.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: ШОПТЕНКО: найбільший ПОДАРУНОК ВІД ЗЕЛЕНСЬКОГО, розлучення під час війни, закоханість у ПАРТНЕРІВ

Зазначимо, Максим Неліпа від початку повномасштабної війни служив на фронті. На жаль, 12 травня цього року шоумен трагічно загинув. Прощання з ведучим-військовим відбулося в Києві 23 травня.

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