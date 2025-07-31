Олена Шоптенко зізналась, на які гроші живе у Відні та ким зараз працює

Олена Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

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Українська хореографиня Олена Шоптенко зізналась, на які кошти живе у Відні та як зараз заробляє.

На початку повномасштабної війни танцівниця разом із сином виїхала до Австрії, де мешкає вже понад три роки. В інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко знаменитість говорить, що спочатку в неї були збереження. Вони з сином жили економно, адже не знали, що і як відбуватиметься далі. Також танцівниця отримувала соціальну допомогу, але швидко від цього відмовилася.

"У мене були збереження якісь свої. Звісно, що на самому початку, коли ти приїжджаєш до іншої країни, ти не знаєш, що і як, ти живеш в одному спортивному костюмі багато місяців, бо ти просто нічого не витрачаєш, бо не знаєш, що буде далі. У мене були збереження, була дуже невелика соціальна допомога від австрійського уряду, але я одразу пішла з цієї системи", - говорить танцівниця.

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Олена Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

Нині ж Олена Шоптенко працює. Хореографиня говорить, що в Австрії почала займатися саме тим, що їй цікаво, адже там вона не є знаменитістю, тож у цьому плані танцівниця почувається вільно. З важливого, Шоптенко говорить, що в неї є клієнти, яким вона допомагає покращити самопочуття за допомогою танцювальної терапії.

"Почала працювати. Я не є зіркою в Австрії, і це дало мені свободу робити те, що мені цікаво. Я не займаюся танцями заради танців. До мене приходять люди дуже часто за рекомендацією психотерапевтів, щоб я саме через танцювальну терапію трохи допрацювала з людиною", - говорить знаменитість.

Олена Шоптенко з сином / © instagram.com/alena_shoptenko

Також хореографиня розповіла й про витрати. За словами танцівниці, найбільше вона витрачає на оренду житла. Навчання сина в австрійській школі безкоштовне. Також хлопчик ходить на футбол, до речі, займається з українським "Шахтарем". Окрім того, у сина Шоптенко є й заняття з карате.

"Найбільші витрати – це квартира. Мені пощастило, що в Австрії безкоштовне навчання дитини, дуже непогана освіта. Малий ходить на футбол до українського "Шахтаря", також ходить на карате", - поділилася знаменитість.

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▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: ШОПТЕНКО: найбільший ПОДАРУНОК ВІД ЗЕЛЕНСЬКОГО, розлучення під час війни, закоханість у ПАРТНЕРІВ

Нагадаємо, раніше Олена Шоптенко підтвердила розлучення з другим чоловіком. Знаменитість назвала причини такого рішення.