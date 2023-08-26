Олена Шоптенко зізналася, чи підтримує зв'язок з ексчоловіком Дмитром Дікусаром, який служить у ЗСУ

Танцівниця Олена Шоптенко висловилася щодо свого колишнього чоловіка, хореографа Дмира Дікусара, який на початку війни став на захист нашої країни.

Для багатьох вчинок Дмитра став несподіванкою, однак, за словами Олени, вона не була здивована саме таким рішенням ексчоловіка.

"Я не була здивована. Я знаю Діму, він завжди був за справедливість. У нього дуже гостре відчуття справедливості. Він - прекрасна людина і в нього дуже високі цінності. Я не була здивована цим його вчинком", - сказала Шоптенко в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Дмитро Дікусар / Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

Також танцівниця відповіла, чи спілкується зараз з колишнім чоловіком. Так, за словами Олени, вони з Дмитром не підтримують тісний зв'язок, але вона все одно хвилюється за нього та намагається дізнаватися, як в нього справи через спільного знайомого.

"Ми зв'язувалися не часто. Звісно, що він не може говорити, де він. Не може бути діалогу. У нас є спільний знайомий, мій колега, з яким він більше спілкується. Я від нього дізнаюся якісь новини. Так, ми спілкувалися з Дмитром один раз. Я завжди боюся запитати щось не те, багато чого не можна. Я відчуваю дуже велику повагу, до Діми завжди її відчувала. У нас насправді дуже хороші стосунки. Ми працювали разом. Не можу повірити, що минулого року, що ми зовсім нещодавно працювали на одного проєкті. Звичайно, страшно трохи. Але я вірю і знаю, що все буде добре", - поділилася Шоптенко.

Нагадаємо, що Дмитро Дікусар та Олена Шоптенко були у шлюбі три роки. Пара зіграла весілля у червні 2013, але у квітні 2016 танцівниця оголосила про розставання з коханим. Попри все, після розлучення зірки змогли зберегти гарні стосунки та разом продовжували працювати на телевізійних проєктах.

Олена Шоптенко та Дмитро Дікусар / Фото: viva.ua

Раніше Олена Шоптенко розповіла, як Володимир Зеленський змінив її життя після їхньої участі у проєкті "Танці з зірками".

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