Олена Шоптенко зробила особливий подарунок сину на Різдво і зворушила його реакцією: "Мрії збуваються"

Олена Шоптенко з сином / © instagram.com/alena_shoptenko

Українська танцівниця Олена Шоптенко показала, як в її родині минає Різдво.

Особливе свято знаменитість зустрічає разом із 7-річним сином Олексієм в Австрії, де вони й живуть. Про традиції сімейство не забуває. Вони накрили стіл особливими стравами, серед яких була найголовніша – кутя, а також запалили свічки та навіть одягнули вишиванки.

В Австрії Олена Шоптенко перейняла чуттєву місцеву традицію – запалювати ялинкові вогники під колядку Silent night.

Олена Шоптенко з сином / © instagram.com/alena_shoptenko

Також танцівниця не залишила сина без подарунків на Різдво. Ба більше, хореографиня здійснила мрію Олексія. Виявляється, хлопчик хотів отримати автограф українського футболіста Артема Довбика. Тож, Олена Шоптенко подарувала синові футболку з підписом спортсмена. Хлопчик був неабияк щасливий та просто сповнений позитивних емоцій.

"Не можу не поділитися неймовірним моментом дитячої радості, задля якої варто жити. У своєму листі до Святого Миколая Олексій написав, що хоче отримати автограф надзвичайного Артема Довбика. На Різдво мрії збуваються", - поділилась танцівниця.

Син Олени Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

Нагадаємо, а от ведуча та акторка Лілія Ребрик цьогоріч зустріла Різдво окремо від родини. Артистка пояснила, через що так сталось.