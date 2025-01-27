Олена Світлицька назвала причину розлучення з чоловіком і відповіла на чутки про роман із Цимбалюком

Також акторка зізналась, як вони з колишнім після розриву виховують дітей та як поділили спільне майно.

Українська акторка Олена Світлицька прокоментувала розлучення з чоловіком Миколою та відреагувала на приписаний їй роман із колегою Тарасом Цимбалюком.

Артистка у середині січня оголосила про розрив із коханим, з яким дев'ять років прожила в шлюбі. Олена Світлицька говорить, що причин такого рішення було чимало. Врешті, подружжя вирішило, що краще їм рухатися окремо. Тим не менш, колишнім вдалося розлучитися без скандалів. Зокрема, Світлицька позитивно відгукується про ексобранця.

Що ж стосується спільного майна, то колишні його поки що не ділили. А от у питанні виховання спільних доньок вже дійшли згоди. Микола чимало часу проводить із дітьми, а Світлицька, звичайно ж, не стоїть цьому на заваді.

Олена Світлицька з колишнім чоловіком та доньками / Фото: instagram.com/olena_svitlytska

"Він дуже люблячий батько, тому тут ділити обов'язки не довелося. Багато часу він проводить з ними, поки я на подіях важливих. Поки що ми не ділили майно і враховуючи те, що в мене добрий чоловік, я думаю, що жодних проблем з цим не буде. Ну причин (розлучення – прим. ред.) досить багато. Просто в якийсь момент ми зрозуміли, що краще окремо", - поділилася акторка у програмі "Ранок у великому місті".

До речі, Олені Світлицькій вже встигли приписати роман із колегою Тарасом Цимбалюком, якого наразі теж підозрюють у розриві з коханою. До слова, артисти проводять час у спільній компанії та разом грають у виставі. Однак Світлицька ці плітки не підтверджує.

Олена Світлицька та Тарас Цимбалюк / Фото: instagram.com/olena_svitlytska

"Це нормально, тому що ми дійсно багато часу разом проводимо з цією компанією. Ми багато гастролюємо. Ми граємо Мотрю і Карпа у виставі. Тому…пишуть, то пишуть", - відповіла акторка.

Нагадаємо, у січні Олена Світлицька оголосила, що розлучається з чоловіком. До цього акторка переживала серйозну кризу в стосунках.

Читайте також: