Олена Світлицька розкрила правду про розлучення й заговорила про примирення

Українська акторка Олена Світлицька, яка на початку року повідомила про розлучення з чоловіком Миколою, розповіла подробиці їхнього життя зараз.

Як виявилося, артистка ще досі за документами офіційно одружена. За її словами, Микола після декількох місяців угоди розійтися досі не відніс заяву до органів РАЦСу. Цікаво, що як акторка, так і її ексобранець не виключають того, що возз'єднаються у майбутньому.

"Ще не офіційно розлучені. Микола ще досі не відніс заяву. Він каже, що треба довести цю справу до кінця й ми маємо розлучитися. Але якщо колись вдасться зійтися, то вдасться", - розповіла Світлицька в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Олена Світлицька з родиною / Фото: instagram.com/olena_svitlytska

До слова, пара була у шлюбі протягом дев'яти років. Причиною розриву стала відсутність комунікації. Акторка зауважила, що дуже часто вони розчинялися у двох дітях і не присвячували час собі. До того ж приводом для закінчення стосунків, на думку Олени, стало її надмірне перекладання обов'язків на себе. Втім, спілкування колишніх зараз вже налагодилося.

"В останній день (стосунків – прим. ред.) були розчарування, розбиті очікування. Думаю, це крок уперед. І навіть крок уперед в наших стосунках. Все може бути. Зараз ми спілкуємося набагато краще. Відновилася повага. Ми аналізували, що ми настільки були зациклені на дітях, нескінченному графіку, що ніколи не було часу побути вдвох. Я казала, що "я все сама", брала багато відповідальності на себе. Не давала можливості вирішувати. І зараз нам вдається це робити", - зазначила артистка зі сльозами.

Нагадаємо, нещодавно тренерка Марина Боржемська розповіла про особисте життя. Вона чесно зізналася, чи закрутила новий роман під час війни.

Читайте також: