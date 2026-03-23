Олена Світлицька на тлі чуток про роман із Цимбалюком розкрила свій справжній статус

Олена Світлицька та Тарас Цимбалюк

Українська акторка Олена Світлицька лишається загадковою в коментарях щодо роману з головним «Холостяком» країни — Тарасом Цимбалюком.

Артистка наголосила, що наразі не одружена і залишається вільною, водночас не прагне розкривати подробиці свого особистого життя. Вона зазначила це в коментарі проєкту «Тур зірками» та додала, що поки що зосереджена на роботі та власних проєктах.

«Поки я неодружена можу казати, що я вільна», — сказала Світлицька.

Коли журналістка запитали, як би вона відреагувала, якби чоловік сказав, що для нього несерйозні їхні стосунки, акторка відповіла рішуче. Вона підкреслила, що не уявляє поруч партнера, який ставиться до цього легковажно.

«Мій чоловік так би не сказав», — заявила вона.

Попри чутки та увагу медіа, загадкова пара зберігає приватність, а спільні появи у публічному просторі, за словами артистів, не є прямим підтвердженням романтичних стосунків. Світлицька робить акцент на тому, що поки що її пріоритет — власний розвиток і робота, а особисте життя вона залишає поза камерою.

