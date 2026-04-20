Олена Світлицька на тлі чуток про роман із Цимбалюком здивувала, що була з ним у момент ДТП у Києві

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька

Акторка Олена Світлицька вперше відкрито підтвердила свою присутність у машині разом із Тарасом Цимбалюком у ніч інциденту під Києвом та розставила акценти.

У центрі обговорення опинилася не лише сама подія, а й компанія, в якій того вечора перебував актор. З’ясувалося, що поруч із ним був не лише друг, а й Олена Світлицька. Акторка не уникнула запитань і прямо підтвердила: це дійсно вона на відео, яке ширилося Мережею. Зірка наголосила, що залишалася поряд у непростий момент, і додала, що діяла як близька людина.

«Так, я була поруч. На відео ж мене видно. Підтримала його як найближча подруга. Робила все, що в моїх силах, щоб стресова ситуація була максимально нестресовою», — розповіла вона в коментарі «Тур зірками».

ДТП з Тарасом Цимбалюком у Києві / © t.me/RBC_ua_news

Водночас Світлицька свідомо не стала заглиблюватися в обставини інциденту та уникла будь-яких оцінок щодо того, що саме сталося і хто все ж був за кермом автомобіля. Вона чітко дала зрозуміти: її позиція — не коментувати деталі, які вже були озвучені офіційно.

«Нам треба довіряти офіційним твердженням. Поліція уже про все сказала зі своїх джерел. Тарас також пояснив це в сторіс, тому я навіть не коментуватиму це. Тут і так усе зрозуміло», — підсумувала акторка.

Водночас вона додала, що сприйняла цей випадок як нагадування про відповідальність та обережність, особливо коли йдеться про дорогу.

Сам інцидент стався 13 квітня поблизу київського ЖК «Варшавський». За словами Цимбалюка, він перебував на задньому сидінні в нетверезому стані, а за кермом був його друг. Після появи відео з місця подій увага користувачів швидко змістилася на особу дівчини поруч з актором, та спершу це були лише припущення.

Нагадаємо, нещодавно оприлюднили офіційні висновки поліції про ДТП з Тарасом Цимбалюком.