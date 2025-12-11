- Дата публікації
Олена Світлицька неочікувано заговорила про возз'єднання з ексчоловіком після розлучення
Артистка зізналась, в яких стосунках наразі перебуває з колишнім обранцем.
Українська акторка Олена Світлицька неочікувано заговорила про возз'єднання з колишнім чоловіком Миколою.
На початку 2025 року артистка оголосила про розлучення. На проєкті "Наодинці з Гламуром" знаменитість говорить, що зуміла зберегти приятельські стосунки з колишнім обранцем. Акторка вважає його чудовим батьком для їхніх спільних доньок. Діти залюбки залишаються з татом, коли Олена працює. Доньки просто обожнюють батька, й сама артистка чудово ставиться до Миколи.
"Ми в чудових стосунках із колишнім чоловіком. Він прекрасний батько для моїх діток. Я вважаю, що він найкращий тато, кращих я взагалі ніде не бачила. Вони залишаються з ним (коли я на гастролях). Навіть коли я не працюю, ми розподіляємо наші обов'язки, дітки його обожнюють. І я до нього нормально ставлюся", - зізналась акторка Анні Севастьяновій.
Хоч діти з розумінням поставились до розлучення батьків, але все ж таки сумують за татом. Ба більше, дівчатка сподіваються, що вони знову всі житимуть разом. Сама ж Олена Світлицька не береться загадувати наперед, але зізнається, що возз'єднання з колишнім чоловіком можливе.
"Це був поступовий процес (розлучення - прим. ред.). Це не була якась різка новина. Вони (діти - прим. ред.) бачили, що ми сваримося не ладнаємо. Для них це не було яким шоком. Вони все прекрасно зараз розуміють і дуже часто говорять: "Можливо, ви з татом помиритеся". Все може бути, я не знаю, як повернеться життя", - поділилась артистка.
