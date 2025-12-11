Олена Світлицька неочікувано заговорила про возз'єднання з ексчоловіком після розлучення

Олена Світлицька / © instagram.com/olena_svitlytska

Реклама

Українська акторка Олена Світлицька неочікувано заговорила про возз'єднання з колишнім чоловіком Миколою.

На початку 2025 року артистка оголосила про розлучення. На проєкті "Наодинці з Гламуром" знаменитість говорить, що зуміла зберегти приятельські стосунки з колишнім обранцем. Акторка вважає його чудовим батьком для їхніх спільних доньок. Діти залюбки залишаються з татом, коли Олена працює. Доньки просто обожнюють батька, й сама артистка чудово ставиться до Миколи.

"Ми в чудових стосунках із колишнім чоловіком. Він прекрасний батько для моїх діток. Я вважаю, що він найкращий тато, кращих я взагалі ніде не бачила. Вони залишаються з ним (коли я на гастролях). Навіть коли я не працюю, ми розподіляємо наші обов'язки, дітки його обожнюють. І я до нього нормально ставлюся", - зізналась акторка Анні Севастьяновій.

Реклама

Олена Світлицька з колишнім чоловіком та дітьми / © instagram.com/olena_svitlytska

Хоч діти з розумінням поставились до розлучення батьків, але все ж таки сумують за татом. Ба більше, дівчатка сподіваються, що вони знову всі житимуть разом. Сама ж Олена Світлицька не береться загадувати наперед, але зізнається, що возз'єднання з колишнім чоловіком можливе.

"Це був поступовий процес (розлучення - прим. ред.). Це не була якась різка новина. Вони (діти - прим. ред.) бачили, що ми сваримося не ладнаємо. Для них це не було яким шоком. Вони все прекрасно зараз розуміють і дуже часто говорять: "Можливо, ви з татом помиритеся". Все може бути, я не знаю, як повернеться життя", - поділилась артистка.

▶️ Повне відео можна подивитися за цим посиланням: ЦУКЕРКИ та ГРОШІ?! Про, які подарунки від Святого МИКОЛАЮ мріють ДІТИ ЗІРОК

Нагадаємо, нещодавно акторка Олена Хохлаткіна розкрила правду про стосунки з ексчоловіком Віктором Ждановим. Подружжя розлучилось 2022 року.