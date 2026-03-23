Олена Світлицька шокувала відвертим зізнанням про особисте життя: "Він для мене чоловік номер один"

Олена Світлицька з колишнім чоловіком і дітьми / © instagram.com/olena_svitlytska

Акторка Олена Світлицька, яку підозрюють у романі з Цимбалюком, зробила несподіване зізнання про головного чоловіка в її житті та розлучення, яке досі не відпускає її емоційно.

Під час світського заходу акторка відверто розповіла про особисте в розмові з ведучою проєкту «Тур зірками». Попри офіційний розрив вона не приховує: зв’язок із колишнім чоловіком зберігся. За словами зірки, Микола Світлицький і досі відіграє ключову роль у її житті. Вони продовжують спілкування, а спогади про спільне минуле залишаються надзвичайно сильними. Відвертість акторки здивувала навіть ведучу.

«Мій колишній чоловік усе ще залишається для мене чоловіком номер один у моєму житті. Це людина, з якою я пережила найяскравіші моменти. Звісно, я з ним спілкуюся», — поділилася вона.

Коли йшлося про можливе примирення, Світлицька не стала розкривати всі карти. Вона лише натякнула, що певні речі краще залишити поза публічністю. Водночас акторка зізналася: після розлучення неодноразово ловила себе на думці, що могла б вчинити інакше. Проте повернутися назад вона не намагалася, обираючи рухатися далі.

«Ми не можемо вчинити по-іншому в той момент, коли ми це проживаємо. Треба приймати все, як є, і крокувати далі. Отже, такі я маю пройти кармічні уроки», — пояснила акторка.

Вона також згадала, що в її родині вже була історія возз’єднання після розриву: її батьки колись розлучилися, а згодом знову зійшлися. Раніше акторка припускала, що її життя може піти за подібним сценарієм, однак зараз не відчуває передумов для цього.

Нагадаємо, нещодавно Денисенко на тлі ворожнечі з кумою Світлицькою відреагувала на чутки про її роман з Цимбалюком.