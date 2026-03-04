- Дата публікації
Олена Світлицька відреагувала на плітки про роман з Тарасом Цимбалюком
Акторка вперше відповіла на чутки про можливі стосунки з головним «Холостяком» країни.
Відома українська акторка Олена Світлицька останніми місяцями стала героїнею чуток у Мережі. Прихильники підозрюють зірку в романі з головним «Холостяком» країни — Тарасом Цимбалюком.
Пару почали підозрювати в романтичному зв’язку ще близько року тому, проте жодного підтвердження не виголошувалося.
Причиною для пліток стало їхнє часте спільне дозвілля: актори разом працювали над театральною постановкою, з’являлися в одній компанії друзів, подорожували та регулярно ділилися спільними фото й відео в соцмережах.
До того ж навесні минулого року їх помітили під час прогулянки у Львові — тоді інсайдер ТСН.ua показав відео, на якому вони йдуть містом, тримаючись за руки.
Попри це, самі артисти наполягали: їх поєднують дружні та професійні стосунки.
Нещодавно Світлицька вперше особисто відреагувала на хвилю обговорень. У коментарі блогерці Аліні Пичик акторка дала зрозуміти, що не має наміру виносити особисте життя на публіку.
«Ви знаєте, коли я була одружена, я завжди показувала все своє особисте життя. Зараз я хочу, щоб все-таки особисте залишалося особистим. Тому — не коментую ці чутки», — зазначила вона.
Нагадаємо, 2025 року акторка повідомила про розлучення після десяти років шлюбу та нині виховує двох доньок. Раніше Світлицька також зізнавалася, що перебуває у стосунках, однак ім’я обранця не розголошує.
Тож чи пов’язує її з Цимбалюком щось більше, ніж дружба, — поки що залишається інтригою.
