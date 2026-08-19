Олена Світлицька вперше підтвердила роман з Цимбалюком і показалася з ним на відпочинку

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька

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Українська акторка Олена Світлицька вперше публічно підтвердила роман із Тарасом Цимбалюком.

Тривалий час знаменитості підігрівали чутки про свої стосунки, однак тепер більше не приховують почуттів. Так, днями мовчання порушив Тарас Цимбалюк. Він фактично поставив крапку в усіх здогадках шанувальників, опублікувавши зі Світлицькою відео, де вони ніжно обіймаються та цілуються, а також публічно зізнався їй у коханні.

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Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Для Олени, виявилося, такий пубічний крок у їхніх стосунках став несподіванкою. За словами акторки, вона спочатку навіть не зрозуміла, чому раптом отримала так багато повідомлень від друзів і підписників. Та зрештою наголосила, що між нею та Цимбалюком усе добре і їхні почуття взаємні.

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Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька / © instagram.com/olena_svitlytska

«Дуже багато привітань і повідомлень. А потім зайшла в Instagram і зрозуміла, чому так багато реакцій від друзів, близьких і підписників. Можу сказати, що мені було дуже приємно побачити це відео. Для мене це був невеличкий сюрприз. Все, що в цьому відео і слова під ним — все взаємно», — зізналася Світлицька у коментарі для «ЖВЛ представляє».

Кінець літа закохані після викриття роману проводять в Одесі. Вони вже діляться спільними кадрами з відпочинку та демонструють прихильникам, що насолоджуються часом одне з одним. Раніше шанувальники неодноразово помічали між акторами особливу близькість і вже не один рік припускали, що там щось більше, ніж просто дружба й робота.

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька / © instagram.com/olena_svitlytska

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька / © instagram.com/olena_svitlytska

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