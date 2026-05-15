Олена Світлицька засвітилася з ексчоловіком та розбуркала Мережу: чи возз’єдналося колишнє подружжя

Олена Світлицька з колишнім чоловіком / © instagram.com/olena_svitlytska

Українська акторка Олена Світлицька після розлучення з колишнім чоловіком Миколою несподівано підігріла чутки про возз’єднання — свіже сімейне фото пари вже активно обговорюють у Instagram.

Після розриву на початку 2025 року прихильники не очікували знову побачити їх разом. Утім, Олена зуміла добряче заінтригувати аудиторію. У соцмережах артистка показала кадр із ексобранцем та молодшою донькою Марією. На фото всі усміхнені та щасливі, через що в Мережі одразу заговорили про можливе примирення. Особливо уважні фанати навіть помітили, наскільки тепло пара тримається поруч. Та справжня причина зустрічі виявилася значно простішою.

Олена Світлицька з колишнім чоловіком Миколою / © instagram.com/olena_svitlytska

Згодом акторка дала зрозуміти: з Миколою вони зібралися заради донечки Марії, яка виступала на дитячому концерті для батьків. Схоже, колишньому подружжю вдалося зберегти дружнє спілкування навіть після розставання. Саме це й розчулило підписників, які буквально засипали Олену коментарями про "ідеальну пару".

Олена Світлицька з колишнім чоловіком Миколою та донечкою Марією / © instagram.com/olena_svitlytska

Сама ж Олена підігрівати інтригу не поспішає. У коментарях вона безпосередньо називає Миколу "колишнім чоловіком" і жодних заяв про відновлення стосунків не робить.

Зазначимо, про розлучення Олени Світлицької з чоловіком стало відомо в січні 2025 року. Для шанувальників ця новина була несподіванкою, адже пару вважали однією з найгармонійніших у шоубізнесі. Після розриву акторка неодноразово наголошувала, що їм вдалося зберегти повагу та теплі стосунки заради дітей.

