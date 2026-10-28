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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Олена Тополя через проблеми зі здоров'ям скасовує концерти: що сталося

Артистка розповіла про свою хворобу, через яку зараз не в стані виходити на сцену.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Олена Тополя

Олена Тополя / © facebook.com/AlyoshaOfficial

Українська співачка Олена Тополя через проблеми зі здоров’ям скасовує концерти.

Сумними новинами виконавиця поділилась в Instagram. Артистка зізналась, що дуже сильно захворіла. Співачка не розкрила, що саме її непокоїть, але, вочевидь, вона підхопила простуду, через яку в неї зник голос. Олена Тополя говорить, що в такому стані просто не зможе вийти на сцену та повноцінно відіграти концерт. Тож знаменитість перенесла свої найближчі виступи, а саме у містах Львів, Рівне та Луцьк, на інші дати.

«Мої любі, я сильно захворіла й зараз фізично не маю змоги вийти на сцену та заспівати для вас так, як ви на це заслуговуєте. Тому, на жаль, довелося перенести найближчі концерти туру „Фенікс“», — поділилась артистка.

Зараз Олена Тополя займається своїм здоров’ям та лікується, аби якомога швидше відновитися. Артистка сподівається, що найближчим часом їй стане краще і вона знову повернеться на сцену, аби тішити прихильників піснями.

«Зараз я роблю все можливе, щоб якнайшвидше відновитися й повернутися до вас. Дуже хочу знову співати для вас наживо, обійматися та розділяти наші емоції в залі», — додала виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно співачка Анна Трінчер захворіла просто перед концертом. Артистка повністю втратила голос.

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