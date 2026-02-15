Олена Тополя чесно зізналася, як шантаж її інтимними відео вплинув на трьох дітей

Олена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

Українська співачка Олена Тополя вперше відверто розповіла, як скандал із шантажем та «зливом» її інтимних відео вплинув на родину. Артистка зізналася, чи постраждали її діти та як вона пояснює їм непросту ситуацію.

Як відомо, зірка виховує неповнолітніх двох синів і маленьку донечку, народжених у шлюбі з музикантом Тарасом Тополею. Після розлучення родина опинилася в центрі гучного скандалу — невідомі намагалися шантажувати співачку інтимними матеріалами, аби «очорнити матір трьох дітей». Втім, за словами Олени, план зловмисників провалився. Артистка наголосила, що її діти не стали заручниками цієї історії.

«Це така операція зі знищення моєї репутації. Боти тиснули на те, що я мати, у мене діти й що вони можуть побачити й почути. Я гарна мати — зроблю так, щоб вони не побачили й не почули. Або я їм скажу все, як є. Я нічого поганого не зробила. І це не виправдання, а факт», — зауважила виконавиця в інтерв’ю Раміні.

Олена Тополя з дітьми і Тарасом Тополею / © instagram.com/tarastopolia

Зараз зіркова мама присвячує чимало часу своїм дітям і запевняє, що у них складаються чудові стосунки, попри всі негаразди в минулому: «У мене все прекрасно. Я люблю своїх дітей, а вони — мене. Ми прекрасно проводимо час разом, навчаємося. У нас все добре».

Водночас пережитий досвід змусив її по-новому поглянути на особисте життя. Олена зізнається, що надалі буде значно обережнішою у виборі партнера та уважнішою до тривожних дзвіночків на початку роману.

«Тепер уже буду в параноїдальному плані перевірок. Я довіряю досвіду, який отримала. У будь-якому разі вдячна собі, Творцю й злочинцям за цей урок. Він безцінний», — додала артистка.

