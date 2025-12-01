Олена Тополя на тлі розлучення з Тарасом Тополею зробила заяву: "Припинила бути зручною"

Олена Тополя / © Пресслужба ALYOSHA

Українська співачка Олена Тополя на тлі розлучення з лідером гурту "Антитіла" Тарасом Тополею зробила заяву.

Артистка відверто розповіла про внутрішні зміни. Не складно помітити, що виконавиця віднедавна почала віддавати перевагу іншому стилю, позбулася блонду. Також музика Олени Тополі звучить по-новому. На проєкті "Тур зірками" співачка визнає, що змінилась як людина. За словами знаменитості, вона припинила бути зручною та стала робити те, що сама вважає за потрібне.

"Я змінилась дуже як людина. Я припинила бути зручною комусь, якось, десь. Це і в музиці, звісно. Я просто хочу робити те, що мене насолоджує, говорити так, як я вважаю за потрібне, тоді, коли я вважаю за потрібне", - говорить співачка.

Олена Тополя

Артистка також зізналась, що такі внутрішні зміни почалися через важливе усвідомлення. Виконавиця зрозуміла, що життя минає. Тож, вона прийняла відповідальність за свої дії, вчинки і кожен крок. Знаменитість говорить, що нарешті усвідомила свої бажання та почала їх реалізовувати.

"Я просто зрозуміла, що моє життя назад не повернеш. Коли ти думаєш, аналізуєш і усвідомлюєш, а що ти хотіла у своєму житті? Ти взагалі для кого все це робила? Хто є той, хто тобі розповідає, якими дорогами тобі крокувати, якими словами тобі говорити або ще щось. Я прийняла відповідальність за своє життя, за кожен свій крок, знову побачила і відкрила всі свої бажання, які були. Я їх почала реалізовувати. Я просто вирішила, а коли? Я нарешті прокинулась, нарешті в усвідомленні: де я, хто я і що я маю робити", - додала співачка.

Ведуча проєкту "Тур зірками" у розмові з Оленою Тополею відмітила, що такі зміни відбуваються через карколомний момент у житті. Журналістка поцікавилась, чи все гаразд в особистому житті співачки. До слова, випуск знімався ще до оголошення розлучення Олени та Тараса Тополь. На що виконавиця уникнула прямої відповіді.

Олена та Тарас Тополі / © instagram.com/alyoshasinger

Нагадаємо, 1 грудня Олена та Тарас Тополі приголомшили новиною, що розлучаються після 12 років шлюбу. Експодружжя розкрило, як далі виховуватиме трьох спільних дітей та як вони поділили спільне майно.