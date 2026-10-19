Олена Тополя несподівано звернулася до колишнього з проблемою: продюсер розкрив подробиці

Вадим Лисиця й Олена Тополя

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Український музичний продюсер Вадим Лисиця розповів про спілкування з колишньою обраницею Оленою Тополею, та пояснив, чому вони більше не працюють разом.

В інтерв’ю проєкту «Наодинці з Гламуром» музикант зізнався, що востаннє контактував зі співачкою наприкінці літа. Тоді артистка звернулася до нього по допомогу з соцмережами, які він колись створював і певний час адміністрував. Однак вирішити її проблему продюсер уже не зміг.

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«Останній контакт був, коли вона попросила мене допомогти з її соцмережами, тому що колись я їх створював і певний час був власником. Там якісь труднощі виникли з рекламою. Вона просила допомогти. Але, на жаль, я її допомогти не зміг, бо всі ці сторінки вже давно видалені з мого аккаунту. Це було наприкінці цього літа», — розповів Вадим у коментарі Анні Севастьяновій.

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Олена Тополя / © facebook.com/AlyoshaOfficial

За словами Лисиці, колишня обраниця також розблокувала його в соцмережах. Втім, продюсер наголосив, що не стежить за життям співачки й наразі не бачить сенсу в подальшому спілкуванні.

«Я не слідкую, але вона мене розблокувала в Instagram, тому що треба було соцмережі перевірити. Так само у Facebook розблокувала нарешті. Але я не знаю, про що спілкуватись, чесно», — зазначив музикант.

Окремо Лисиця пояснив, чому співпраця з Тополею залишається в минулому навіть після десятків років розставання. На його думку, створення музики потребує особливої довіри між людьми, відкритості та здатності долати творчі суперечки. З колишньою обраницею, як визнав продюсер, такого взаєморозуміння вже давно немає.

«Просто енергетично це важко. Коли ти робиш пісню, це дуже інтимний процес, і треба з людиною мати дуже відкриті зрозумілі стосунки, які дозволять певні гострі моменти, оці творчі конфлікти, пройти нормально і зробити результат. А з Оленою, на жаль, цього вже давно нема», — додав Вадим.

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▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Продюсер Вадим ЛИСИЦЯ РОЗКРИВ ПРАВДУ про роботу з зірками і СКІЛЬКИ коштують ХІТИ

Вадим Лисиця й Олена Тополя / © УНІАН

Що відомо про стосунки Олени Тополі та Вадима Лисиці

Олена Тополя та Вадим Лисиця познайомилися на початку 2000-х, коли співачці було близько 15 років. Спочатку їх об'єднувала робота: продюсер допомагав артистці розвивати музичну кар'єру, однак згодом професійні стосунки переросли в романтичні. Пара прожила разом близько семи років, проте після участі Олени у «Євробаченні-2010» їхні стосунки завершилися.

За словами Лисиці, причиною розриву стало те, що співачка прагнула зосередитися на кар'єрі, а не на створенні сім'ї. Продюсер також визнавав, що їхнє розставання стало для нього болісним досвідом. Попри завершення роману, певний час вони продовжували співпрацювати, однак згодом і професійні шляхи колишніх закоханих розійшлися.

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