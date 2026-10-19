ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1307
Час на прочитання
3 хв

Олена Тополя несподівано звернулася до колишнього з проблемою: продюсер розкрив подробиці

Вадим Лисиця пригадав останній діалог із зіркою й коли він був.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Вадим Лисиця й Олена Тополя

Вадим Лисиця й Олена Тополя

Український музичний продюсер Вадим Лисиця розповів про спілкування з колишньою обраницею Оленою Тополею, та пояснив, чому вони більше не працюють разом.

В інтерв’ю проєкту «Наодинці з Гламуром» музикант зізнався, що востаннє контактував зі співачкою наприкінці літа. Тоді артистка звернулася до нього по допомогу з соцмережами, які він колись створював і певний час адміністрував. Однак вирішити її проблему продюсер уже не зміг.

«Останній контакт був, коли вона попросила мене допомогти з її соцмережами, тому що колись я їх створював і певний час був власником. Там якісь труднощі виникли з рекламою. Вона просила допомогти. Але, на жаль, я її допомогти не зміг, бо всі ці сторінки вже давно видалені з мого аккаунту. Це було наприкінці цього літа», — розповів Вадим у коментарі Анні Севастьяновій.

Олена Тополя / © facebook.com/AlyoshaOfficial

Олена Тополя / © facebook.com/AlyoshaOfficial

За словами Лисиці, колишня обраниця також розблокувала його в соцмережах. Втім, продюсер наголосив, що не стежить за життям співачки й наразі не бачить сенсу в подальшому спілкуванні.

«Я не слідкую, але вона мене розблокувала в Instagram, тому що треба було соцмережі перевірити. Так само у Facebook розблокувала нарешті. Але я не знаю, про що спілкуватись, чесно», — зазначив музикант.

Окремо Лисиця пояснив, чому співпраця з Тополею залишається в минулому навіть після десятків років розставання. На його думку, створення музики потребує особливої довіри між людьми, відкритості та здатності долати творчі суперечки. З колишньою обраницею, як визнав продюсер, такого взаєморозуміння вже давно немає.

«Просто енергетично це важко. Коли ти робиш пісню, це дуже інтимний процес, і треба з людиною мати дуже відкриті зрозумілі стосунки, які дозволять певні гострі моменти, оці творчі конфлікти, пройти нормально і зробити результат. А з Оленою, на жаль, цього вже давно нема», — додав Вадим.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Продюсер Вадим ЛИСИЦЯ РОЗКРИВ ПРАВДУ про роботу з зірками і СКІЛЬКИ коштують ХІТИ

Вадим Лисиця й Олена Тополя / © УНІАН

Вадим Лисиця й Олена Тополя / © УНІАН

Що відомо про стосунки Олени Тополі та Вадима Лисиці

Олена Тополя та Вадим Лисиця познайомилися на початку 2000-х, коли співачці було близько 15 років. Спочатку їх об'єднувала робота: продюсер допомагав артистці розвивати музичну кар'єру, однак згодом професійні стосунки переросли в романтичні. Пара прожила разом близько семи років, проте після участі Олени у «Євробаченні-2010» їхні стосунки завершилися.

За словами Лисиці, причиною розриву стало те, що співачка прагнула зосередитися на кар'єрі, а не на створенні сім'ї. Продюсер також визнавав, що їхнє розставання стало для нього болісним досвідом. Попри завершення роману, певний час вони продовжували співпрацювати, однак згодом і професійні шляхи колишніх закоханих розійшлися.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie