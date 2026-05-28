Олена Тополя після гучного секс-скандалу звернулася до винних і зробила гучну заяву: "Я вам покажу"

Олена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

Реклама

Українська співачка Олена Тополя підігріла інтерес до оприлюднення імен, задіяних у її резонансному секс-скандалі, й звернулася до фігурантів у справі.

Виконавиця натякнула, що справа наближається до нового етапу, а сама вона вже готується до публічних заяв. Нагадаємо, раніше співачка повідомляла, що невідомі почали розповсюджувати її інтимне відео. За словами Тополі, її намагалися шантажувати та вимагали чималу суму, але вона передала справу правоохоронцям. Згодом у межах розслідування затримали ймовірного фігуранта — 23-річного мешканця Києва. Наразі триває слідство.

У новому коментарі для проєкту «Наодинці з Гламуром» Олена розповіла, що досудове розслідування майже завершене. Після зустрічі з адвокатом вона планує озвучити деталі, про які раніше мовчала.

Реклама

«Вже закінчується досудове розслідування. Маю потім зустріч з адвокатом, бо вже є певний пройдений етап. Після цього я готуватиму новини», — поділилася виконавиця з Анною Севастьяновою.

Олена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

Тополя також наголосила, що не бачить у власних діях нічого ганебного чи незаконного. Натомість усю відповідальність покладає на людей, які знімали та поширювали відео без її дозволу. Артистка емоційно зазначила, що не дозволить замовчати цю історію та має намір домогтися покарання для всіх причетних. Вона звернулася до винних і зробила емоційну заяву про карму.

«Я вимушена це була публічно проявити, бо то не є законно й правильно. Це аморальні речі. Але не я їх зробила, бо сексом займаються всі. Тож я мала повне право займатися особистим життям як заманеться. Я нікому нічого поганого не робила й не робила це у шлюбі, перепрошую. Те, що намагалися рознести іншу інформацію, додаючи своє — що хочте, те й робіть. Але кожне слово й дія кожному повернеться. Особливо тоді, коли є діти — вони відповідатимуть за кожну вашу дію. Цей рік дуже справедливий і я вам це покажу», — заявила співачка.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: «ЦЕ АМОРАЛЬНІ РЕЧІ». Олена Тополя про хід справи з шантажем, а Vlad Darwin — про роман зі співачкою

Реклама

Нагадаємо, нещодавно Олена Тополя привідкрила таємницю схеми, в яку її втягнули напередодні секс-скандалу та як загнала фігурантів злочину у глухий кут.

Новини партнерів