Олена Тополя після гучного шантажу секс-відео розкрила, як змінилася: "Була помилка"

Олена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

Реклама

Українська співачка Олена Тополя відверто розповіла, як скандал із витоком інтимного відео та шантажем вплинув на її характер і світогляд.

Артистка зізналася, що пережита ситуація стала для неї болісним, але важливим уроком. За словами Тополі, вона усвідомила, що не варто очікувати від інших людей такого ж ставлення, яке демонструєш сама.

«Найпрекрасніше в цій жахливій ситуації, яку для мене створили, — розуміння, хто я. Я на себе дивлюся і знаю, що ніколи не мала схожих намірів у голові й не вчинила б так щодо когось іншого. Я зрозуміла, що було помилкою думати: якщо ти не така людина, то й до тебе так не поставляться. Ні, так не буде. Люди поводяться так, як хочуть. А твоє завдання — знати, хто ти є насправді», — поділилася співачка в інтерв'ю FM Галичина.

Реклама

Олена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

Виконавиця також наголосила, що після пережитого навчилася вибудовувати особисті кордони та більше не боїться відстоювати власну позицію. Вона додала, що тепер інколи не зважає на порядність і каже все як є.

«Тепер я маю свої кордони. Можу чітко про них сказати — лагідно чи ні. Тепер я не хороша дівчинка. Не для всіх. Іноді можу бути грубою чи різкою, але інакше не зможу донести, наскільки серйозно налаштована. Це певний бунт, який зараз мені дуже потрібен, щоб навести лад», — зізналася артистка.

Нагадаємо, на початку 2026 року Олена Тополя стала жертвою шантажу через інтимні відео. Невідомі вимагали в неї гроші, погрожуючи оприлюднити особисті матеріали. Згодом правоохоронці повідомили про затримання підозрюваного, який, за даними слідства, увійшов у довіру до артистки та використав отримані матеріали для шантажу.

Нагадаємо, нещодавно музикант Тарас Тополя розкрив, де живе після розлучення з Оленою та як вони виховують трьох дітей.

Реклама

Новини партнерів