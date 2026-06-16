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Олена Тополя після гучного шантажу секс-відео розкрила, як змінилася: "Була помилка"
Зірка усвідомила одну помилку, якої припускалася раніше.
Українська співачка Олена Тополя відверто розповіла, як скандал із витоком інтимного відео та шантажем вплинув на її характер і світогляд.
Артистка зізналася, що пережита ситуація стала для неї болісним, але важливим уроком. За словами Тополі, вона усвідомила, що не варто очікувати від інших людей такого ж ставлення, яке демонструєш сама.
«Найпрекрасніше в цій жахливій ситуації, яку для мене створили, — розуміння, хто я. Я на себе дивлюся і знаю, що ніколи не мала схожих намірів у голові й не вчинила б так щодо когось іншого. Я зрозуміла, що було помилкою думати: якщо ти не така людина, то й до тебе так не поставляться. Ні, так не буде. Люди поводяться так, як хочуть. А твоє завдання — знати, хто ти є насправді», — поділилася співачка в інтерв'ю FM Галичина.
Виконавиця також наголосила, що після пережитого навчилася вибудовувати особисті кордони та більше не боїться відстоювати власну позицію. Вона додала, що тепер інколи не зважає на порядність і каже все як є.
«Тепер я маю свої кордони. Можу чітко про них сказати — лагідно чи ні. Тепер я не хороша дівчинка. Не для всіх. Іноді можу бути грубою чи різкою, але інакше не зможу донести, наскільки серйозно налаштована. Це певний бунт, який зараз мені дуже потрібен, щоб навести лад», — зізналася артистка.
Нагадаємо, на початку 2026 року Олена Тополя стала жертвою шантажу через інтимні відео. Невідомі вимагали в неї гроші, погрожуючи оприлюднити особисті матеріали. Згодом правоохоронці повідомили про затримання підозрюваного, який, за даними слідства, увійшов у довіру до артистки та використав отримані матеріали для шантажу.
Нагадаємо, нещодавно музикант Тарас Тополя розкрив, де живе після розлучення з Оленою та як вони виховують трьох дітей.