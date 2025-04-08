Олена Тополя після критичного схуднення розсекретила свою нову вагу: "Це все через стрес"

Олена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

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Українська співачка Олена Тополя, яка нещодавно розповіла про борги після участі в "Євробаченні-2010", розсекретила свою нову вагу.

Зірка після початку повномасштабної війни екстремально схудла. Втрачати вагу знаменитість почала, ще коли жила в США. Співачка стрімко худнула на тлі стресу. Коли ж Олена Тополя з дітьми повернулася до України, а це сталося у вересні 2023 року, вага однаково зменшувалася. Дійшло до того, що виконавиця важила 41 кілограм, що є критично мало.

Врешті вага Олени Тополі нормалізувалася. Співачка в інтерв’ю Oboz.ua зізнається, що важить нині 50 кілограмів. Артистка переконує, що саме в цій вазі почувається комфортно.

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Олена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

"Це все через стрес. Я намагалася їсти побільше, але все згорало. Це почалося ще в Америці, продовжилося тут. Із часом усе владналося — зараз я важу 50 кілограмів. Це моя стандартна вага, мені в ній комфортно", — ділиться співачка.

Нагадаємо, раніше Олена Тополя зізналась, що більше не зможе народити дітей. Виконавиця пояснила, через що це сталося.