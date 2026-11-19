Олена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

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Українська співачка Олена Тополя розкрила подробиці ремонту у своїй квартирі в Києві, яку РФ зруйнувала влітку минулого року.

Так, артистка вже повністю привела до ладу сімейне гніздечко. Тож тепер вона з трьома дітьми повернулася до звичного побуту. Раніше Олена ділилася, що на всі ремонтні роботи пішло близько двох мільйонів гривень. З них 209 тисяч зірковій родині компенсувала держава.

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Щоправда, під час процесу не обійшлося без труднощів. Тополя поділилася, що будівельникам ставали на заваді погодні умови та технічні перебої, але вони впоралися й дійшли остаточного результату.

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«Ремонт повністю завершено і в цьому році, слава Богу, вже восени закінчили фасад будинку. Це був просто якийсь квест. У нас дуже сильні вітри. І от будівельники там щось роблять, вони наліпили так, щоб потім прикріпити. А воно вітром раз — і відбиває. Це дуже складно було. Потім, поки вони робили фасад, мені пробили батарею в кімнаті. Поки вирішувала цей момент, думала, хоч би не почалися холоди», — повідомила артистка в інтерв’ю blik.ua.

Олена Тополя та її квартира у Києві після ракетного удару по сусідньому будинку — фото до ремонту

Та навіть на час зимових холодів Олена вже про все подбала. Співачка розповіла, що запаслася усім необхідним, аби мати змогу пережити складні часи блекаутів і відсутності води. Так, тепер у родині є достатні запаси як їжі, речей, так і техніки.

«Слава Богу, опалення є, світла вистачає. Ми підготовлені — у нас є свічки, теплі ковдри, теплий одяг. Є інвертор, пальник про всяк випадок. Я ним вже користувалась декілька разів, аби підігріти чай хоча б. Вода у нас в запасі є, кашки, якісь сублімати, сухарики», — додала Тополя.

Нагадаємо, нещодавно співак MELOVIN здивував незвичним способом пережити відключення світла та що його рятує у непрості часи життя у Києві.

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